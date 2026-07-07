Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart της ΑΕΚ μετά το αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων με τον Λάντερς Νόλεϊ.

Η συνεχίζει να χτυπά σε όλα τα μέτωπα και να ενισχύει το ρόστερ της, ενώ δυναμώνει και στο μετοχικό της σχήμα, αφού ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο πανίσχυρους επιχειρηματικούς συμμάχους.

Στο μέτωπο των μεταγραφών η Ένωση είχε καταθέσει πρόταση στον Λάντερς Νόλεϊ και περίμενε την απάντηση του. Όλα πήγαν καλά, ο παίκτης απάντησε θετικά και πλέον αναμένεται η ανακοίνωση.

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ έρχεται να ενισχύσει την περιφέρεια της. Ακόμα μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Σάκοτα. Θα δώσει λύσεις κυρίως σαν small forward ενώ υπό προϋποθέσεις παίζει και στο «2».

Η ΑΕΚ γεμίζει σιγά σιγά τα κενά στο ρόστερ της και έχει λίγες εκκρεμότητες ακόμα. Ψάχνει στην αγορά έναν ποιοτικό combo guard που θα την ανεβάσει επίπεδο, ενώ οι άνθρωποι της βλέπουν με καλό... μάτι την παραμονή του Λεκαβίτσιους που θα δώσει λύσεις στα γκαρντ.

Η Βασίλισσα θέλει να βάλει στο... οπλοστάσιο της ακόμα έναν power forward για να φτιάξει ένα ισχυρό δίδυμο στη θέση, ενώ θέλει να προσθέσει κι άλλον έναν Έλληνα παίκτη στο ρόστερ που θα... πατά στο «4» και ίσως στο «3».

Να θυμίσουμε πως συμβόλαιο για τη νέα σεζόν έχουν οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Μπράουν, Μπάρτλεϊ, Φίζελ, Σκορδίλης. Αποκτήθηκαν ήδη ο Τζόζεφ με τον Γυμνόπουλο, ενώ η ΑΕΚ έκλεισε Χαρτώνα και Νόλεϊ.

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Προσθήκη ξένου, Φλιώνης, *Λεκαβίτσιους (αν μείνει), Χαρτώνας

SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος

SF: Νόλεϊ, προσθήκη Έλληνα (υπό προϋποθέσεις)

PF: Μπράουν, προσθήκη ξένου, προσθήκη Έλληνα

C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης

Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.