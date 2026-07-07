Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Λάντερς Νόλεϊ και συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν. Απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Η συνεχίζει να χτυπά σε όλα τα μέτωπα. Η Ένωση έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λάντερς Νόλεϊ που στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Άρη.

Οι άνθρωποι της Ένωσης κατέθεσαν την πρόταση στον παίκτη και περίμεναν την απάντηση του, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ τελικά απάντησε θετικά στην προσφορά της Βασίλισσας και έρχεται να ενισχύσει την περιφέρεια της. Ακόμα μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Σάκοτα. Απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ, τόσο στο «3» όσο στο «2». Κυρίως σαν small forward.

Στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος

Φέτος ο Νόλεϊ φόρεσε τη φανέλα της Νανσί και εντυπωσίασε έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, σε 29 αναμετρήσεις με την γαλλική ομάδα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, δείχνοντας την ποιότητα του.

Τη 2024/25 αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL με τη φανέλα του Άρη. Η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα φορτσάρει και κλείνει τα κενά της έχοντας ανακοινώσει τους Τζόσεφ και Γυμνόπουλο, ενώ έχει κλείσει και τον Χαρτώνα.

Μετά τον Τζόζεφ, η ΑΕΚ... ψωνίζει ξανά από τη Γαλλία με τον Νόλεϊ, γνωρίζοντας καλά τη συγκεκριμένη αγορά.