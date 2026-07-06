Ο Ιταλός δισεκατομυρριούχος Αντρέα Πινιατάρο μπήκε στο μετοχικό σχήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ και αποτελεί εκ των πιο πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει και θα περάσει σε νέα εποχή. Το νέο τοπίο έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται και φυσικά η ΑΕΚ θέλει να είναι ισχυρή και μέσα στις εξελίξεις.

Το NBA Europe να ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 2027-28, με την Ένωση να δείχνει πως δεν θέλει απλώς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά να αποτελέσει μέρος τους.

Άλλωστε εδώ και μήνες έχει καταθέσει φάκελο για να είναι στο ΝΒΑ Europe και παλεύει με κάθε τρόπο να είναι δυνατή στην επόμενη μέρα.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ εδώ και χρόνια και κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την Ένωση στο υψηλότερο επίπεδο και να την εξελίξει, βλέποντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά.

Ο Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο πανίσχυρους επιχειρηματικούς συμμάχους. κάτι που έγινε γνωστό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Εγκρίθηκε η μεταβίβαση μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ σε δύο εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το επενδυτικό προφίλ του συλλόγου.

Η πρώτη είναι η BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A, εταιρεία συμφερόντων της ιταλικής De Agostini, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Η δεύτερη είναι η KOJIMA LTD που αποτελεί εταιρεία του ομίλου ION Group, που ανήκει στον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να κατέχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και διεθνές εκτόπισμα στο εγχείρημα της «Ένωσης».

Ο δισεκατομμυριούχος Αντρέα Πινιατάρο, Νο.46 στον κόσμο

O Πινιατάρο αποτελεί έναν εκ των πιο ισχυρών ανθρώπων στην Ιταλία. Τεράστιο μέγεθος για τη χώρα του και όχι μόνο. Είναι δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας και μαθηματικός. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για τους δισεκατομμυριούχους του 2026, η καθαρή του περιουσία εκτιμάται στα 42,6 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία και ανάμεσα στους 50 πλουσιότερους παγκοσμίως (Νο.46).

Ίδρυσε την ION Group, εταιρείας που αναπτύσσει λογισμικό για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύμφωνα με το Forbes, τον Νοέμβριο του 2025 ήταν ο δεύτερος πλουσιότερος Ιταλός με προσωπική περιουσία 36,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1994 ως διαπραγματευτής ομολόγων στην Salomon Brothers, μεγάλη αμερικανική επενδυτική τράπεζα της εποχής, η οποία εξαγοράστηκε από την Citigroup στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το 1997 ο Πινιατάρο ίδρυσε την ION Investment Group στο Λονδίνο, έναν πάροχο λογισμικού που δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία μεταξύ της Salomon — που σύντομα εντάχθηκε στη Citigroup — και της List, μιας εταιρείας λογισμικού από την Πίζα εξειδικευμένης στο trading κρατικών ομολόγων, η οποία εξαγοράστηκε από την ION το 2020. Το 1999 αποχώρησε από τη Salomon Brothers για να καταστήσει την ION ανεξάρτητη εταιρεία. Με τις ενέργειες του και με την καθοδήγηση του, η ION εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα στον κλάδο του trading.

Το 2021 ο Πινιατάρο προχώρησε σε επένδυσε περισσότερων από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην εξαγορά των Cedacri και Cerved, δύο εταιρειών παροχής υπηρεσιών πληροφορικής για τράπεζες και συλλογής δεδομένων για οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων.

Κατέχει μερίδια σε διάφορες άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η αθλητική εταιρεία Macron.