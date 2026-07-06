Η έγκριση της ΕΕΑ για την είσοδο δύο διεθνών επενδυτικών κολοσσών στο μετοχικό σχήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της «Ένωσης» να ενισχύσει τη θέση της ενόψει των μεγάλων αλλαγών που έρχονται.

Η επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, με το NBA Europe να ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 2027-28. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ΑΕΚ δείχνει πως δεν θέλει απλώς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά να αποτελέσει μέρος τους, ενισχύοντας τη θέση της σε όλα τα επίπεδα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ κινείται μεθοδικά ενόψει των αλλαγών που αναμένονται στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη και, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο ιδιαίτερα ισχυρούς επιχειρηματικούς συμμάχους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), εγκρίθηκε η μεταβίβαση μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ σε δύο εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το επενδυτικό προφίλ του συλλόγου.

Η πρώτη είναι η BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A., μια εξέλιξη που δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς είχε προαναγγελθεί από τον Μάκη Αγγελόπουλο. Πρόκειται για εταιρεία συμφερόντων της ιταλικής De Agostini, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη περίπτωση. Η KOJIMA LTD αποτελεί εταιρεία του ομίλου ION Group, που ανήκει στον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να κατέχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και διεθνές εκτόπισμα στο εγχείρημα της «Ένωσης».

ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014



BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A. (10,01%)

KOJIMA LTD (10%)

ORMOS S.R.L. (4,99%)



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