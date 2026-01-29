Γκρέι στο Gazzetta: «Oι οπαδοί μας έδωσαν show, respect στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ»

O Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί της Άλμπα και υποκλίθηκε στον κόσμο της Ένωσης, στάθηκε στη συνεργασία του με τον Μπάρτλεϊ και έδειξε τη χαρά του για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.

Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καμίνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Αφεντικό πλέον στον όμιλο πριν πάει στην Τουρκία για το ματς με την Τόφας.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι βρίσκεται στην δεύτερη σεζόν του στη Βασίλισσα και συνεχίζει να καταθέτει την ψυχή του σε κάθε ματς, όντας ο πιο σταθερός παίκτης μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ένα διαμάντι όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και για την κοινωνία, βοηθώντας τον συνάνθρωπο με τις δράσεις του ιδρύματος του.

Ο power forward της Ένωσης ήταν συγκλονιστικός σε άλλο ένα παιχνίδι και έκανε και βουτιά αυτοθυσίας για να σώσει τη μπάλα μαζί με τον Μπάρτλεϊ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 16 στην αξιολόγηση σε άλλη μια all around εμφάνιση,

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ για την ατμόσφαιρα, ενώ έσταξε μέλι για τον Μπάρτλεϊ και τον Μπράουν. Έδειξε την τρέλα του για την κούπα του BCL, ενώ χάρηκε που είδε την ποδοσφαιρική ΑΕΚ του Νίκολιτς στη SUNEL Arena και στο πλευρό του συνόλου του Σάκοτα.

«Αδερφός μου ο Μπάρτλεϊ»

Για το αν του έλειψε τόσο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και αν του θύμισε την περσινή σεζόν: «Λάτρευα την ατμόσφαιρα απόψε. Μου αρέσει να τους βλεπω στο γήπεδο. Έδωσαν show όπως και η ομάδα. Τους χρειαζόμαστε σε όλα τα ματς, όχι μόνο στο BCL αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τους θέλουμε κοντά μας. Είμαι χαρούμενος που έζησα τέτοια ατμόσφαιρα ξανά»

Για την απόδοση του Μπράουν: «Ο Μπράουν έκανε εξαιρετικό ματς. Έβαλε τους πόντους του, έδωσε λύσεις στην άμυνα. Πήρε επιθετικά ριμπάουντ, ήταν εξαιρετικός. Μας βοήθησε πολύ και θα συνεχίσει να το κάνει»

Για το δίδυμο ηγετών που έχει συνθέσει με τον Μπάρτλεϊ και την σχέση που έχουν: «Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Μπάρτλεϊ. Παιρνάμε αρκετά χρόνο μαζί. Είμαστε και οι δύο ανταγωνιστικοί. Είναι αδερφός μου και χαίρομαι που είναι συμπαίκτης μου. Κουβάλησε και σήμερα την ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που μοιραζόμαστε το παρκέ».

«Να συνεχίσουμε και να χτίσουμε το legacy»

Για το που θέλει να φτάσει στο BCL: «Θέλουμε το τρόπαιο. Πήραμε μια γεύση την περασμένη σεζόν, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίσουμε το legacy. Να εκπροσωπούμε με σωστό τρόπο την ομάδα. Να κερδίζουμε τα ματς. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Επέστρεψαν κάποια παιδιά που ήταν τραυματίες. Είμαστε εξαιρετική ομάδα και έχουμε καλές πιθανότητες. Πρέπει να συνεχίζουμε να δουλεύουμε».

Για την ποδοσφαιρική ομάδα που βρέθηκε στη SUNEL Arena και τα συναισθήματα του: «Ξέρω ότι παίζουμε κόντρα στον Ολυμπιακό σε λίγες μέρες στο ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω να βρεθώ στο γήπεδο. Ξέρω πόσο καυτή ατμόσφαιρα δημιουργούν οι φίλαθλοι μας. Εκτιμώ που ήρθε η ποδοσφαιρική ομάδα ήρθε απόψε να μας υποστηρίξει. Respect! Χάρηκε και ο κόσμος μας. Γνωρίζω πως η ΑΕΚ έχει μια σπουδαία ομάδα και στο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι πολύ για εκείνους»

Για τις all around εμφανίσεις σε κάθε ματς: «Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Προσπαθώ να δίνω τα πάντα για να νικήσει η ΑΕΚ. Ο κόσμος έρχεται εδώ για να δει ένα καλό ματς και μια καλή ομάδα. Θέλουμε να παρουσιάζουμε ένα καλό πρόσωπο και να τους κάξουμε χαρούμενους. Έχασα κάποιες κρίσιμες βολές και δεν είμαι χαρούμενος για αυτό. Αλλά έπαιξα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Πήραμε τη νίκη και αυτό μετράει»