AEK - Άλμπα: Αποθέωση για Μάνταλο και Νίκολιτς στη SUNEL Arena (vid)
H AEK ενωμένη σαν μια γροθιά. Ήταν γνωστό πως η ποδοσφαιρική ΑΕΚ βρίσκεται στη SUNEL Arena για να στηρίξει από κοντά την Βασίλισσα στο κρίσιμο ματς με την Άλμπα στο BCL.
Ποδόσφαιρο και μπάσκετ ενωμένα, γιατί ΑΕΚ σημαίνει Ένωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν εκείνος που μπήκε πρώτος στο γήπεδο και εισέπραξε ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΚ που βρίσκεται στις κερκίδες. Στο γήπεδο και ο Χαβιέ Ριμπάλτα (διευθυντής ποδοσφαίρου), ενώ λίγο αργότερα έφτασαν Πέτρος Μάνταλος και Σταύρος Πήλιος που αποθεώθηκαν και εκείνοι.
Τρέλα από τον κόσμο και τους μικρούς φίλους για τον αρχηγό της ΑΕΚ και τον προπονητή της Ένωσης. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν κοντά τους για φωτογραφίες και τους πολιόρκησαν, όπως και τον Έλληνα αριστερό μπακ των κιτρινόμαυρων.
Δείτε το video του Gazzetta
🦅 Η αποθέωση του κόσμου της ΑΕΚ στον Νίκολιτς που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ένωσης με την Άλμπα#aekbc pic.twitter.com/KWgxSyTVwS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
