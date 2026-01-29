Ο Νίκος Καρφής γράφει για τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ, η οποία όταν είναι ενωμένη θα θριαμβεύει.

Το σκηνικό ήταν εξαιρετικό στη SUNEL Arena. Η ατμόσφαιρα θύμιζε κάτι από τα περσινά playoffs με τη Ναντέρ που το γήπεδο έβραζε. Κάτι από το Final Four του BCL όπου ο κόσμος της ΑΕΚ έκλεψε την παράσταση.

Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως και θέλω να σταθώ στη δεύτερη λέξη που είναι τόσο σημαντική, όπως φυσικά και η τρίτη λέξη. Η Ένωση λοιπόν! Όταν η ομάδα αυτή είναι ενωμένη, πετυχαίνει θαύματα, μπορεί να κατατροπώσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο.

Στη SUNEL Αrena λοιπόν η μπασκετική ΑΕΚ ενώθηκε με την ποδοσφαιρική και παρέα με τον υπέροχο κόσμο έφτασε μια νίκη-χρυσάφι που μπορεί να της ανοίξει το δρόμο ακόμα και για την πρωτιά.

Το... έχτισε όπως έπρεπε και η καθοριστική παρέμβαση του Σάκοτα

O Nτράγκαν Σάκοτα γνωρίζει καλά τη δύναμη του λαού της ΑΕΚ. Δύο μέρες πριν την αναμέτρηση με την Άλμπα, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο, με μια μακροσκελή τοποθέτηση στο επίσημο site της ΑΕΚ.

«Τώρα, ήρθε η ώρα να παρακαλέσω εγώ: "Ελάτε στο γήπεδο". Είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε εκείνους που διευθύνουν το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μπάσκετ, ότι είμαστε εδώ.

Θα πω και πάλι… Ευχαριστούμε όλους τους οπαδούς της ομάδας μας, που έρχονται στο γήπεδό μας. Μας αγαπάνε και το νιώθουμε. Μα και οι οπαδοί, που δεν έρχονται ξέρουμε, ότι μας αγαπάνε. Το διαπιστώνουμε στα μηνύματα που δεχόμαστε. Το διαπιστώνω παντού έξω, όπου πάω. Στο κάτω κάτω για τον κόσμο δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε; Και η ομάδα, και η διοίκηση, και όλο το προσωπικό του Οργανισμού ΑΕΚ, για ποιον τα κάνουν; Για τον κόσμο τα κάνουν. Αυτός είναι η δύναμή μας.

«Κτίζοντας» το μπασκετικό μας κοινό, κτίζουμε και το μέλλον μας, το μέλλον της ΑΕΚ. Ζούμε για τη στιγμή, που θα έχουμε sold out ή σχεδόν sold out σε κάθε αγώνα», ανέφερε ο σοφός.

Στη συνέχεια στο... παιχνίδι μπήκε και η ποδοσφαιρική ομάδα με τους αρχηγούς Μάνταλο και Μουκουντί να υπόσχονται πως θα είναι στο γήπεδο. Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ήταν εκεί. Στη SUNEL Αrena.

Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Μάνταλος, Βίντα, Μουκουντί, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς. Δίπλα στη Βασίλισσα. Όλοι παρέα! Όλοι για την αρμάδα του Σάκοτα.

Γιατί η ΑΕΚ είναι μία. Όλοι μαζί. Ενωμένοι. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Με Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Το απόλαυσαν οι παίκτες της Βασίλισσας που έβλεπαν ξανά τόσο κόσμο στο γήπεδο, ενώ τους άρεσε και η παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως παραδέχθηκαν και στο Gazzetta oι Μπράουν και Γκρέι.

Ο Σάλε μάζεψε τον ενωσίτικο λαό που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και όλοι μαζί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη σε ένα υπέροχο βράδυ στη SUNEL Arena. Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο και για τις εξελίξεις με το NBA Europe και η ΑΕΚ πρέπει να δείξει πόσο μεγάλος σύλλογος είναι σε όλα τα επίπεδα. Και οι φίλαθλοι θα πρέπει να βρεθούν κοντά στην ομάδα και να έρθει και το sold out. Για να ανέβει επίπεδο, για να δείξει ξανά ότι είναι εδώ. Και να δικαιωθούν οι προσπάθειες που κάνει και ο Μάκης Αγγελόπουλος όλα αυτά τα χρόνια, παλεύοντας κόντρα σε Θεούς και Δαίμονες.

Ο Μπράουν είναι... εργαλείο

Τον περίμενα πολύ τον Μπράουν. Ένα παιδί που δεν κρατιόταν και ήθελε να μπει να βοηθήσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά έπρεπε πρώτα να είναι στο 100% μετά τον τραυματισμό του. Έβλεπε τον κόσμο στα προηγούμενα ματς, προσπαθούσε να σπρώξει τους συμπαίκτες του σε νίκες με κάθε τρόπο.

Και κόντρα στην Άλμπα έφτασε η στιγμή. Δεν θα σταθώ στους 9 πόντους και τα 5 ριμπάουντ. Θα ξεχωρίσω το γεγονός πως ο Μπράουν είναι ένας παίκτης που μπορεί να μαρκάρει πολλές θέσεις και το κάνει με συνέπεια.

Πότε στον αντίπαλο ψηλό για να του κρύψει τον ήλιο και να ελέγξει τη ρακέτα και πότε τα αντίπαλα γκαρντ όταν έβγαινε στις αλλαγές πάνω τους. Προσηλωμενος, έτοιμος να βοηθήσει στην κάθε φάση.

Και που να δείτε και τα καρφώματα που θα κάνει στο μέλλον. Μια πολύ έξυπνη κίνηση της ΑΕΚ. Ο Μπράουν ήταν ένας από τους λόγους που η Ένωση νίκησε. Άρχοντας της ρακέτας σε αρκετές φάσεις. Και δεν είναι τυχαίο που ο Σάκοτα τον άφησε μέσα περίπου 20 λεπτά στο ντεμπούτου. Του αρέσει πολύ του Σάκοτα το παιχνίδι του Μπράουν.

Η φάση που έδειξε ότι η ΑΕΚ θα νικήσει και ο κομβικός Χαραλαμπόπουλος

Για τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι τα έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά ήταν και πάλι αυτοί που έπρεπε. Από την αρχή της σεζόν οδηγούν την ΑΕΚ σαν ηγέτες και στις δύο μεριές του παρκέ.

Ο Φρανκ που συνεχίζει να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια και κόντρα στην Άλμπα είχε 26 πόντους χωρίς να... κλέβει στην άμυνα. Πάντα δίνει το 100% σε κάθε φάση. Και ο all around Ραϊκουάν που κάνει τόσα πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ.

Ευλογία για την ΑΕΚ που έχει αυτούς τους δύο παίκτες στη σύνθεση της. Ο ορισμός της σταθερότητας. Δύο εξαιρετικά παιδιά που πάντα βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα.

Ξεχώρισα και την παρουσία του Χαραλαμπόπουλου για άλλη μια φορά. Ο Βασίλης εδώ και αρκετά ματς πατά γερά στα πόδια του και καταθέτει την ποιότητα στο παρκέ. Έχει ανάγκη τον Χαραλαμπόπουλο η Ένωση. Σπουδαία ματς ξανά με 13 πόντους, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 15 στην αξιολόγηση. Πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο για το 79-76 στο 38' ένω έβαλες όλες τις κρίσιμες βολές στο τέλος.

Yπάρχει μια φάση που έδειξε πως η Ένωση θα το πάρει το ματς. Μετά το μεγάλο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στο 79-76, η μπάλα είναι διεκδικίσημη και αρχικά βουτά με αυτοθυσία στο παρκέ για να τη σώσει ο Γκρέι και τον ακολουθει ο Μπάρτλεϊ. Το λεγόμενο hustle. Οι ηγέτες όπως πρέπει να είναι.

YΓ: Συλλυπητήρια στους ανθρώπους και τους συγγενείς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία σε τροχαίο δυστύχημα. Και στους ανθρώπους των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη στη «Βιολάντα». Δεν το χωράει ο νους. Τραγωδίες που βυθίζουν στο πένθος μια ολόκληρη χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια.

ΥΓ 1: Όπως βλέπω τον... killer Γιόβιτς, είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ σε κανένα ματσάκι αν ο Σάκοτα χρειαστεί βοήθεια στην περιφέρεια! Καλός από μέση απόσταση...

