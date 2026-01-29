Μπράουν στο Gazzetta: «Αγαπώ τον Σάκοτα, θέλω να πάω στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ»

Ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta μετά το ντεμπούτο του και αποθέωσε τον Σάκοτα, ενώ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσδης, με τον Γιόβιτς να κλέβει την παράσταση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η Βασίλισσα ενώ κυνηγούσε σχεδόν σε όλο το ματς, έδειξε χαρακτήρα στο τέλος και με την συμπαράσταση του συγκλονιστικού κόσμου της, έφτασε στη νίκη.

Ντεμπούτο έκανε ο Γκρεγκ Μπράουν και έδωδε πολλές λύσεις στην ΑΕΚ και στις δύο μεριές του παρκέ. Έδειξε πως μπορεί να μαρκάρει πολλές θέσεις και να είναι ένας εξαιρετικός... ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, σκεπάζοντας τα καλάθια. Τελείωσε με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3/3 δίποντα, 3/4 βολές και πολλές μάχες κάτω από τις δύο ρακέτες. Επίσης είχε 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 14 στην αξιολόγηση.

🦅 Το ζέσταμα του Γκρέγκ Μπράουν πριν το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα!#aekbc pic.twitter.com/2xsD8sBMPI January 28, 2026

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ στάθηκε στο στυλ παιχνιδιού του. Υποσχέθηκε καρφώματα στο μέλλον, ενώ αναφέρθηκε στους στόχους της Ένωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έβγαλε το καπέλο στον Σάκοτα, ενώ έδειξε την επιθυμία του να βρεθεί στην Allwyn Arena, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ.

«Στόχος μας να πάρουμε το BCL»

Για την ατμόσφαιρα είπε: «Λάτρεψα τους οπαδούς μας. Ήθελα πολύ να επιστρέψω στη δράση. Έβλεπα την ενέργεια που έδιναν στην ομάδα. Παίρνουμε την ενέργεια που μας δίνουν και τη βγάζουμε στο παρκέ. Αυτό κάναμε απόψε».

Για το στυλ παιχνιδιού του: «Κάνω πολλά στο παρκέ. Μπορώ να παίξω και πιο έξω, να σουτάρω, να είμαι slasher να κάνω plays, να παίξω άμυνα, να είμαι ο rimprotector. Μπορώ να κάνω πολλά, αλλά κοιτάζω τι θέλει ο προπονητής μου από μένα».

Για τα καρφώματα που λατρεύει, τόνισε: «Μου αρέσουν πολύ τα καρφώματα. Είχα ευκαιρίες να καρφώσω και απόψε. Θα βρω τον ρυθμό μου και θα κάνω και τα καρφώματα μου».

Για τους στόχους της Ένωσης: «Αυτός είναι ο στόχος μας, να πάρουμε το BCL. Θέλω να το κατακτήσουμε. Είμαστε εξαιρετική ομάδα, να μείνουμε όλοι υγιείες. Αν είμαστε ενωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να μας νικήσεις. Θέλω να κατακτήσω πρωτάθλημα και BCL»

Για τον Σάκοτα: «Αγαπώ τον Σάκοτα, είναι πάντα δίπλα μου. Μου μιλάει για την άμυνα, με ενθαρρύνει. Πρέπει να πάρω από εκείνον πολλά πράγματα. Να μάθω αρκετά από τον κόουτς. Ξέρω ότι του αρέσει να με προπονεί. Θέλουμε να είμαστε στην ίδια... σελίδα. Να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε».

Για την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ που βρέθηκε στη SUNEL Arena: «Θέλω να βρεθώ και στο γήπεδο της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ήξερα πως θα έρθουν να μας δουν από κοντά. Είδα πολλές αναρτήσεις στα social media και γνώριζα πως θα έρθουν εδώ. Θέλω να πάω και εγώ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο για να τους δω και αυτούς από κοντά».