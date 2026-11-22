Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα.

Η αυλαία στην 8η αγωνιστική της GBL έκλεισε με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες για το 81-75 κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Μύκονος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της με 96-83 κόντρα στον Βίκο, βάζοντας σε δύσκολη θέση την ομάδα από τα Ιωάννινα.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64

Δόξα Λευκάδας ELABET – Περιστέρι 83-87

Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Κυριακή 22 Νοεμβρίου



Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 8-0 Άρης 6-2 Ολυμπιακός 7-1 Παναθηναϊκός 7-1 Περιστέρι 5-3 Καρδίτσα 4-4 Κολοσσός Ρόδου 4-4 Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5 ΑΕΚ 3-5 Ηρακλής 3-5 Μύκονος 2-6 Μαρούσι 2-6 Βίκος Ιωαννίνων 1-7 Προμηθέας Πάτρας 1-7

Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με -2

Επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκέμβριου

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 17:00

Μαρούσι – Ηρακλής 17:00

Περιστέρι – Καρδίτσα 17:00

Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 17:30

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου



Μύκονος – Παναθηναϊκός 15:00

Δόξα Λευκάδας ELABET – Ολυμπιακός 17:30