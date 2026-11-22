Βαθμολογία GBL: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα
Η αυλαία στην 8η αγωνιστική της GBL έκλεισε με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες για το 81-75 κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας.
Στο άλλο ματς της ημέρας, η Μύκονος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της με 96-83 κόντρα στον Βίκο, βάζοντας σε δύσκολη θέση την ομάδα από τα Ιωάννινα.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
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Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87
Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64
Δόξα Λευκάδας ELABET – Περιστέρι 83-87
Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72
ΠΑΟΚ – Άρης 99-77
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 8-0
- Άρης 6-2
- Ολυμπιακός 7-1
- Παναθηναϊκός 7-1
- Περιστέρι 5-3
- Καρδίτσα 4-4
- Κολοσσός Ρόδου 4-4
- Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5
- ΑΕΚ 3-5
- Ηρακλής 3-5
- Μύκονος 2-6
- Μαρούσι 2-6
- Βίκος Ιωαννίνων 1-7
- Προμηθέας Πάτρας 1-7
Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με -2
Επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκέμβριου
ΠΑΟΚ – Προμηθέας 16:00
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 17:00
Μαρούσι – Ηρακλής 17:00
Περιστέρι – Καρδίτσα 17:00
Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 17:30
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Μύκονος – Παναθηναϊκός 15:00
Δόξα Λευκάδας ELABET – Ολυμπιακός 17:30
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