Με έναν Καλάθη να ακουμπά το triple-double, με τον Φόστερ απροπόνητο, Μουρ, Αλεξάντερ να έχουν ταλαιπωρηθεί, ο ΠΑΟΚ με 18/36 πάτησε τον Άρη και έμεινε μόνος στην κορυφή!

Ούτε ο "πυραυλοκίνητος" μέχρι σήμερα Άρης, κατάφερε να σταματήσει τη μηχανή νικών που χτίζει ο Αντρέα Τρινκιέρι! Παρά τα πολλά του προβλήματα (Φόστερ απροπόνητος από διάστρεμμα, Αλεξάντερ, Μουρ με συμπτώματα ίωσης), όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά το έκανε με τον πλέον πειστικό τρόπο (99-77).

Ο Καλάθης έκανε vintage εμφάνιση, με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Ταϊρί με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Φόστερ ακολούθησε με 18, ενώ εξαιρετική δουλειά ανά διαστήματα, έκαναν Ν. Μήτρου-Λονγκ, Γκρέι, Χουγκάζ αλλά και ο Μουρ. Ο Άρης έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και παρά την αφύπνιση Μόργκαν (17π.) και Τολιόπουλου (16π.) στην 4η περίοδο, δε μπόρεσε να επιστρέψει, χάνοντας για 10η χρονιά στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνος του στη κορυφή με 8-0, ενώ ο Άρης πήγε στο 6-2, πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.

Ο αγώνας:

Ο Φόστερ μπήκε ζεστός έξω από τα 6.75 και μαζί με τον Ταϊρί, έκαναν το 9-3, με τον Άρη να βρίσκει τις απαντήσεις με Μοκόκα Ντιμιτρίεβιτς (13-10). Ο Ν. Μήτρου-Λονγκ ήρθε έτοιμος από τον πάγκο, ο Φόστερ συνέχισε, ο Ταϊρί βρήκε φάσεις που του αρέσουν από μέση απόσταση και ο ΠΑΟΚ πήγε στο 23-16 στο τέλος της 1ης περιόδου. Ο Άρης με πιο ευέλικτο σχήμα και τον Λιντέλ να είναι "κλειδί" στην άμυνα στην περιφέρεια, έλεγξε καλύτερα το ρυθμό στη 2η περίοδο και με Ρόμπινσον-Ερλ, Μοκόκα, μείωσε σε 30-28. Εκεί, ο Καλάθης με ένα τρίποντο και ο Μήτρου-Λονγκ που συνέχιζε να είναι διαρκής απειλή για την άμυνα των φιλοξενούμενων για το 38-30, με τις απαντήσεις να έρχονται από Ρόμπινσον-Ερλ και Μπιρτς, για το 40-35 της ανάπαυλας.

Ο Άρης μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσε σε 40-38, αλλά με τον Καλάθη να καθοδηγεί μαεστρικά τον ΠΑΟΚ, οι λύσεις ήρθαν από Γκρέι, Μουρ για το 49-40. Οι γηπεδούχοι πήγαν μέχρι και το +12 (57-45), ο Άρης δεν έβρισκε διαδρόμους και άρχισε να χάνει και βολές με Μοκόκα, Μόργκαν, με τον Καλάθη να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο με ταμπλό, για το 64-52 της 3ης περιόδου. Ο Αρης έβαλε σε ρυθμό από το τρίποντο Μόργκαν και Τολιόπουλο, ο ΠΑΟΚ όμως απάντησε με Χουγκάζ, Φόστερ και Καλάθη με τον ίδιο τρόπο, για το 80-66. Ρόμπινσον-Ερλ, Μόργκαν μείωσαν σε 80-70, με τους Ταϊρί και Χουγκάζ να έχουν κι άλλα μεγάλα τρίποντα για το 85-72, με τον Χουγκάζ να βάζει ένα ακόμα, ο Καλάθης να βρίσκει τον Αλεξάντερ και πλέον το παιχνίδι να τελειώνει στο 91-75. Το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, με τη διαφορά να μεγαλώνει κι άλλο, για το 99-77.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε σχεδόν κάθε παίκτη του... καμικάζι και έκανε υπερβάσεις για να καλύψει κενά και προβλήματα πριν το τζάμπολ

MVP O… Νικ Καλάθης θύμισε τα νιάτα του. Άντεξε για 32:49, έχοντας 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ για μόλις 1 λάθος, οργανώνοντας μαεστρικά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μάρκους Φόστερ γιατί όχι μόνο είχε 18 πόντους (4/7 τρίποντα) όντας ουσιαστικά χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα. Θα μπορούσαν να μπουν άνετα, Γκρέι, Χουγκάζ, Μουρ και Ταϊρί...

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Ρόμπινσον-Ερλ είχε 12 πόντους (5/12) σουτ, με 8 ριμπάουντ ήταν ο πιο σταθερός του Άρη στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς, έμεινε στους 6 πόντους και δε μπόρεσε σε καμία περίπτωση να έχει επίδραση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 18/36 τρίποντα του ΠΑΟΚ, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έκαναν τη διαφορά.

PAOK BC FG 2P FG 3P FG FT REB No. Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 R. GRAY PF 20:01 10 3-4 75% 1-1 100% 2-3 66% 2-4 50% 1 2 3 0 3 1 0 0 2 2 6 8 5 B. TYREE PG 29:36 19 6-16 37% 4-8 50% 2-8 25% 5-9 55% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 10 18 7 8 K. ALEXANDER C 15:20 7 2-4 50% 2-4 50% 0-0 0% 3-4 75% 4 5 9 1 1 0 2 0 4 3 15 15 17 M. FOSTER SG 25:37 18 6-11 54% 2-4 50% 4-7 57% 2-5 40% 1 0 1 1 2 1 0 1 3 4 20 11 33 N. CALATHES PG 32:49 12 4-9 44% 0-3 0% 4-6 66% 0-0 0% 1 7 8 8 1 1 0 0 3 0 22 23 BENCH 1 N. MITROU-LONG PG 21:43 14 5-8 62% 1-1 100% 4-7 57% 0-0 0% 2 1 3 3 0 0 0 0 1 0 2 17 9 N. CHOUGKAZ PF 19:59 10 3-5 60% 1-2 50% 2-3 66% 2-2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3 16 10 12 T. HUDGINS PG 10:12 0 0-3 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 -1 14 D. KAKLAMANAKIS C 0:03 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 N. PERSIDIS (C) PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 B. MOORE C 24:17 7 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 3-4 75% 2 5 7 2 0 2 0 0 3 2 5 16 77 T. BAZINAS PG 0:23 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 TEAM / COACH 3 4 7 0 0 TEAM TOTALS 99 31-63 49% 13-27 48% 18-36 50% 19-30 63% 15 28 43 19 9 5 2 1 26 25 116

Coach: A. TRINCHIERI | Assistant: G. DEDAS, M. MENETTI

TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 12 | Points in the paint: 18 | Second chance points: 23 | Fast break points: 8 | Bench points: 33 | Biggest Lead: 22 | Biggest Scoring Run: 9

ARIS BC FG 2P FG 3P FG FT REB No. Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 E. MITROU-LONG PG 15:45 5 2-8 25% 1-5 20% 1-3 33% 0-0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 -21 2 3 J. ROBINSON-EARL PF 30:08 12 5-12 41% 5-10 50% 0-2 0% 2-2 100% 4 4 8 4 0 1 0 0 4 3 -17 18 7 N. DIMITRIJEVIKJ PG 23:23 6 3-9 33% 3-7 42% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 -8 -1 92 K. BIRCH C 17:25 5 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 3-4 75% 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2 -9 4 95 A. MOKOKA SG 28:01 9 2-7 28% 1-2 50% 1-5 20% 4-6 66% 1 5 6 3 1 1 0 0 3 3 -19 11 BENCH 4 V. TOLIOPOULOS PG 21:37 16 4-10 40% 1-3 33% 3-7 42% 5-5 100% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 -13 13 11 S. POULIANITIS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 L. BOCHORIDIS (C) SG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 M. MORGAN PG 27:38 17 3-6 50% 1-2 50% 2-4 50% 9-11 81% 0 1 1 2 1 1 0 0 4 6 -15 15 32 E. LIDDELL JR PF 26:18 7 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 1-1 100% 1 4 5 1 2 0 1 0 3 4 -11 10 37 K. ANTETOKOUNMPO C 7:25 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 -2 0 43 T. ANTETOKOUNMPO PF 2:20 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 0 TEAM / COACH 4 3 7 0 0 TEAM TOTALS 77 23-60 38% 16-37 43% 7-23 30% 24-29 82% 12 21 33 15 9 4 1 2 26 26 79

Coach: V. SPANOULIS | Assistant: K. CHARALAMPIDIS, I. KANTZOURIS

TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 6 | Points in the paint: 30 | Second chance points: 14 | Fast break points: 23 | Bench points: 40 | Biggest Lead: 2 | Biggest Scoring Run: 5