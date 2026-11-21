Ο Προμηθέας παραδόθηκε άνευ όρων στον Κολοσσό, με την ομάδα του κόουτς Λυκογιάννη να συντρίβει τους Πατρινούς στο Κλειστό Γήπεδο της Ρόδου.

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε ο αγώνας στην Καλλιθέα της Ρόδου με τον Κολοσσό να επικρατεί πολύ εύκολα του Προμηθέα με 100-64.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη με αυτή τη νίκη έφτασε βαθμολογικά στην ισορροπία με 4 νίκες και ισάριθμες ήττες στο πρωτάθλημα της GBL, ενώ ο Προμηθέας με την 5η σερί ήττα του, παρέμεινε βυθισμένος στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-7.

Κολοσσός Ρόδου- Προμηθέας: Ο αγώνας

Ο Προμηθέας, που συμπλήρωσε 12άδα με την παρουσία του γεννημένου το 2011 Κωνσταντίνου Δίπλαρου, κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο όπου έκλεισε με τους Ροδίτες στο +2 (17-15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, ο Κολοσσός επέβαλε πλήρως το ρυθμό του και με επί μέρους σκορ 35-7, έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 30 πόντους διαφορά, έχοντας ως κορυφαίους την τριάδα των Καμπερίδη, Κρούζερ και Γουίλις.

Η διαφορά αντί να μειώνεται, συνέχισε να αυξάνεται, αφού η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου δεν μπορούσε να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, με τους περισσότερους παίκτες των Πατρινών να είναι ωσεί παρόντες στο ματς.

Ο Κολοσσός που στην αναμέτρηση πήρε πολλά από πολλούς έκλεισε το ματς θριαμβεύοντας με 100άρα και διαφορά 36 πόντων (100-64).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Ο Κολοσσός ήταν από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά συντριπτικά ανώτερος του Προμηθέα, ο οποίος παραδόθηκε άνευ όρων στους Ροδίτες.

MVP O… Ο Κρούζερ (15π., 6 ριμπ. & 2 ασ.) ήταν κορυφαίος μεταξύ αρκετών από τους παίκτες του Κολοσσού που ξεχώρισαν.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Οι διψήφιοι επιθετικά στην αναμέτρηση Καμπερίδης, Τσιακμάς και Γουίλις.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Οι Γουίλιαμς, Κουλμπόκα και Αντετοκούνμπο έδειξαν κάποια σημάδια ζωής για την ομάδα του Προμηθέα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νίκος Δίπλαρος έμεινε μακριά απ' το καλό του εαυτό όσο αγωνίστηκε πριν αποβληθεί με δύο απανωτές τεχνικές ποινές στο 3ο δεκάλεπτο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Ο Προμηθέας είχε 16 ασίστ για 21 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 52-22, 74-38, 100-64