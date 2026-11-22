Έδειξε χαρακτήρα η Μύκονος εντός έδρας και πήρε...ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε του Βίκου Φαλκονς με 96-83 και έτσι ανέβηκε στο 2-6. Από την άλλη η ομάδα των Ιωαννίνων έπεσε στο 1-7.
Για τους νικητές ο Λοβ ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους και έδειξε την ποιότητα του. Στον αντίποδα ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Μύκονος - Βίκος Ιωαννίνων: Το ματς
Η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να ξεφύγει με 9 πόντους, με τον Σκουλίδα να γράφει το 25-16, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Βίκος δυσκολεύτηκε και στις δύο μεριές του παρκέ στην πρώτη περίοδο, με τον Αγραβάνη να διαμορφώνει το 32-21 στο 10'.
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Ο Φρίμαν μείωσε σε 37-31 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάλευαν να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. Η Μύκονος πάτησε το γκάζι και με τον Χάρελ εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 53-38 λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Φλόιντ έγραψε το 62-57 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Φάντερμπερκ έκανε το 69-62 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με τον Λοβ έγινε το 78-65 στο 34', δυσκολεύοντας τη δουλειά του Βίκου. O Aγραβάνης σκόραρε για το 81-74 στ0 36', με τη Μύκονο να διαχειρίζεται το προβάδισμα της μέχρι το τέλος και να φτάνει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 32-21, 53-39, 69-62, 96-83
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έκανε λιγότερα λάθη, έφτασε τους 96 πόντους, ενώ υποχρέωσε τον Βίκο να σουτάρει με 24-56.
MVP O… o Λοβ που ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και έδωσε πολλές λύσεις.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τίγκας με 15 πόντους και 6 ασίστ, αλλά και ο Σκουλίδας με τον Φάντερμπερκ που είχαν από 11 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο ΜακΝέρ που ήταν άποντος σε 13 λεπτά στο ματς.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4 επιθετικά ριμπάουν του Τζάστις.
|Mykonos BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ *
|29:55
|13
|4/8
|50%
|4/7
|57%
|0/1
|0%
|5/7
|71%
|2
|4
|6
|2
|4
|0
|1
|0
|16
|16
|1
|Τζέι Τι Άπλμπι *
|15:55
|10
|3/8
|37%
|1/3
|33%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|2
|0
|-6
|5
|9
|Αλέξανδρος Λάγιος *
|06:05
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|-11
|0
|22
|Τζέιλεν Λαβ *
|28:08
|22
|5/12
|41%
|1/4
|25%
|4/8
|50%
|8/9
|88%
|0
|3
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|18
|21
|30
|Ντέβον Κάντι *
|23:18
|8
|3/11
|27%
|1/4
|25%
|2/7
|28%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|4
|Έντριεν Τσάιλντς
|27:16
|10
|4/7
|57%
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|4
|1
|0
|1
|21
|13
|6
|Βασίλης Καββαδάς
|02:25
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|10
|Δημήτρης Σκουλίδας
|15:50
|11
|4/6
|66%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|12
|13
|Φάνης Τίγκας
|22:02
|15
|5/7
|71%
|4/4
|100%
|1/3
|33%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|6
|2
|1
|1
|0
|21
|21
|17
|Βαγγέλης Μάντζαρης (C)
|02:18
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-5
|0
|20
|Κώστας Ιατρίδης
|02:12
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|4
|25
|Ράσελ Χάρελ
|24:36
|4
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|2
|0
|-6
|6
|Team/Coaches
|1
|5
|6
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|96
|31/66
|46%
|16/30
|53%
|15/36
|41%
|19/22
|86%
|8
|21
|29
|18
|25
|5
|7
|2
|109
|Vikos Falcons
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Γιώργος Καρακόστας *
|22:29
|3
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|3
|4
|1
|0
|8
|1
|10
|Αλέξανδρος Σωτηρίου *
|12:10
|9
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|5/6
|83%
|2
|0
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|11
|6
|11
|Τζαμάλ Φλόιντ *
|32:12
|24
|6/11
|54%
|3/5
|60%
|3/6
|50%
|9/11
|81%
|0
|4
|4
|4
|4
|2
|0
|0
|-12
|23
|13
|Γουίλιαμ ΜακΝέιρ *
|12:39
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|14
|Κέβιν Τζάστις *
|30:25
|14
|4/9
|44%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|4
|5
|9
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|21
|2
|Άντονι Σμιθ
|04:54
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|-11
|2
|5
|Άλεξ Άλμονερ
|08:54
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-11
|-1
|8
|Ιωάννης Αγραβάνης (C)
|26:09
|17
|6/12
|50%
|3/5
|60%
|3/7
|42%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|3
|2
|2
|1
|-6
|20
|27
|Κώστας Γόντικας
|26:42
|10
|3/7
|42%
|3/7
|42%
|0/0
|0%
|4/8
|50%
|2
|4
|6
|2
|3
|2
|0
|0
|-13
|8
|41
|Αλέξανδρος Πατρίκης
|04:10
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|0
|85
|Άντονι Φρίμαν
|19:16
|6
|2/5
|40%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|-28
|5
|88
|Νίκος Ποζόγλου
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|83
|24/56
|42%
|13/31
|41%
|11/25
|44%
|24/31
|77%
|13
|25
|38
|16
|23
|15
|3
|1
|87
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