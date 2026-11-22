Η Μύκονος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της με 96-83 κόντρα στον Βίκο, βάζοντας σε δύσκολη θέση την ομάδα από τα Ιωάννινα.

Έδειξε χαρακτήρα η Μύκονος εντός έδρας και πήρε...ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε του Βίκου Φαλκονς με 96-83 και έτσι ανέβηκε στο 2-6. Από την άλλη η ομάδα των Ιωαννίνων έπεσε στο 1-7.

Για τους νικητές ο Λοβ ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους και έδειξε την ποιότητα του. Στον αντίποδα ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Μύκονος - Βίκος Ιωαννίνων: Το ματς

Η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να ξεφύγει με 9 πόντους, με τον Σκουλίδα να γράφει το 25-16, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Βίκος δυσκολεύτηκε και στις δύο μεριές του παρκέ στην πρώτη περίοδο, με τον Αγραβάνη να διαμορφώνει το 32-21 στο 10'.

Ο Φρίμαν μείωσε σε 37-31 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάλευαν να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. Η Μύκονος πάτησε το γκάζι και με τον Χάρελ εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 53-38 λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Φλόιντ έγραψε το 62-57 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Φάντερμπερκ έκανε το 69-62 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με τον Λοβ έγινε το 78-65 στο 34', δυσκολεύοντας τη δουλειά του Βίκου. O Aγραβάνης σκόραρε για το 81-74 στ0 36', με τη Μύκονο να διαχειρίζεται το προβάδισμα της μέχρι το τέλος και να φτάνει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 32-21, 53-39, 69-62, 96-83

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έκανε λιγότερα λάθη, έφτασε τους 96 πόντους, ενώ υποχρέωσε τον Βίκο να σουτάρει με 24-56.

MVP O… o Λοβ που ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και έδωσε πολλές λύσεις.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τίγκας με 15 πόντους και 6 ασίστ, αλλά και ο Σκουλίδας με τον Φάντερμπερκ που είχαν από 11 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο ΜακΝέρ που ήταν άποντος σε 13 λεπτά στο ματς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4 επιθετικά ριμπάουν του Τζάστις.

Mykonos BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ * 29:55 13 4/8 50% 4/7 57% 0/1 0% 5/7 71% 2 4 6 2 4 0 1 0 16 16 1 Τζέι Τι Άπλμπι * 15:55 10 3/8 37% 1/3 33% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 1 3 3 2 0 -6 5 9 Αλέξανδρος Λάγιος * 06:05 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 -11 0 22 Τζέιλεν Λαβ * 28:08 22 5/12 41% 1/4 25% 4/8 50% 8/9 88% 0 3 3 3 2 0 1 0 18 21 30 Ντέβον Κάντι * 23:18 8 3/11 27% 1/4 25% 2/7 28% 0/0 0% 2 0 2 2 3 0 0 1 1 5 4 Έντριεν Τσάιλντς 27:16 10 4/7 57% 2/4 50% 2/3 66% 0/0 0% 2 3 5 1 4 1 0 1 21 13 6 Βασίλης Καββαδάς 02:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 Δημήτρης Σκουλίδας 15:50 11 4/6 66% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 12 13 Φάνης Τίγκας 22:02 15 5/7 71% 4/4 100% 1/3 33% 4/4 100% 1 1 2 6 2 1 1 0 21 21 17 Βαγγέλης Μάντζαρης (C) 02:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 20 Κώστας Ιατρίδης 02:12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 25 Ράσελ Χάρελ 24:36 4 2/5 40% 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 0 2 0 -6 6 Team/Coaches 1 5 6 0 0 0 TOTAL 200 96 31/66 46% 16/30 53% 15/36 41% 19/22 86% 8 21 29 18 25 5 7 2 109