Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες νίκες, καθώς κατάφερε να πάρει το διπλό στην έδρα της Καρδίτσας με 81-75 για την 8η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για τρία δεκάλεπτα από τον Καρδίτσα, αλλά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και χάρη στο καλό τους τέταρτο δεκάλεπτο, πήρανε το διπλό με 81-75, κόντρα σε μία Καρδίτσα που ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική.

Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 6-0 (τρεις πόντοι Γουόρντ, τρεις Νετζήπογλου), με τον Τέρνερ να απαντάει με εφτά προσωπικούς πόντους για το πρώτο προβάδισμα της Καρδίτσας στο 06:33. Με επιμέρους σκορ 6-2 από το 05:09 (Φράνσις) μέχρι το 03:36 (Φράνσις ξανά) οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 15-11. Μετά από τρίποντο του Νετζήπογλου και δίποντο του Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά με 22-19. Ο ΜακΡέι είχε μειώσει με δίποντο, όμως χάρη σε δίποντο του Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-21.

Ο ΜακΡέι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου με γκολ-φάουλ, με τους Παπανικολάου (τρίποντο) και Εντζάι (δίποντο) να απαντάνε για το 24-29 στο 07:06. Ο Γκίκας με τρίποντο είχε ισοφαρίσει (33-33) στο 04:57, όμως με σερί 7-0 (Τζόσεφ τρίποντο και δίποντα Γουόρντ και Φουρνιέ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά εφτά πόντων (33-40) στο 02:47. Η Καρδίτσα με επιμέρους σκορ 8-3 από το 02:22 (Πετρόπουλος) μέχρι τα 00:45 (Φράνσις) είχε μειώσει, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 43-41.

Οι Καμπουρίδης (τρίποντο) και Τζάκσον (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο στο 08:06 για το 46-46. Με τρεις πόντους του Πετρόπουλου και τέσσερις του Φράνσις, η Καρδίτσα ήταν μπροστά με 55-48 στο 4:31. Με τρίποντο του Νετζήπογλου και πέντε πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 56-55 στο 02:02, ωστόσο χάρη σε τέσσερις πόντους του ΜακΡέι, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 59-56.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά την τέταρτη περίοδο με ένα σερί 10-0 από το 09:34 (Τζόσεφ) μέχρι το 06:31 (Φουρνιέ), για το 59-66. Οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσει με ένα σερί 5-0 για το 64-66 στο 05:38. Ο Φουρνιέ με τέσσερις πόντους είχε κάνει το 66-72 στο 03:33. με την Καρδίτσα να μειώνει σε 70-72 στο 02:20 με δίποντα των Ρούμογλου και Τέρνερ. Με τρίποντο του Τζόσεφ και δίποντο του Χολ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 77-70 στο 01:02. Οι Πειραιώτες έφτασαν εν τέλει στη νίκη με 81-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε καλό τέταρτο δεκάλεπτο και έβαλε μεγάλα καλάθια ο Τζόσεφ.

MVP O… Εξαιρετικός ξανά ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχε 15 πόντους (1/2 βολές, 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 26 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε 9 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε 37 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Φράνσις, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (7/8 βολές, 7/7 δίποντα), 100 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 32 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Μίλερ-ΜακΙντάιρ, μιας και είχε 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 14 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Καρδίτσα είχε καλύτερη αναλογία ασίστ-λαθών, σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

ASK KARDITSA IAPONIKI - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: N. Papanikolopoulos # Παίκτης POS MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) PF (C/D) +/- EFF 0 K. Jackson * PG 29:19 10 4/7 (57%) 3/4 (75%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0 4 4 9 3 2 1/0 3/3 0 19 1 J. Turner * SG 26:26 11 5/14 (35%) 4/11 (36%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 1 1 0/2 3/1 +2 4 9 A. Petropoulos * SF 18:15 5 2/6 (33%) 1/1 (100%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 1 0 0/0 2/2 +6 3 10 J. Francis * C 32:14 21 7/7 (100%) 7/7 (100%) 0/0 (0%) 7/8 (87%) 3 7 10 2 1 2 1/0 1/6 -5 34 12 K. Kabouridis * PF 11:00 3 1/3 (33%) 0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 0 0/0 2/0 +5 2 2 K. Moore PF 19:15 0 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 5 7 0 2 0 0/1 1/0 -15 2 6 M. Pasagiannis PG 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 7 J. McRae SF 25:50 17 6/11 (54%) 6/11 (54%) 0/0 (0%) 5/8 (62%) 1 0 1 2 2 2 0/0 3/6 -16 12 8 N. Gkikas (C) PG 16:28 6 2/3 (66%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 1 1 4 2 1 0/0 2/0 -14 9 11 K. Bilalis PG 05:23 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 2/1 +3 -2 15 T. Batategas C 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 17 A. Roumoglou PG 15:49 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 0 0 0/0 2/0 +4 4 - Team / Coach - - - - - - - 0 0 0 - 1 - - 0/0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) - 200:00 75 28/58 (48%) 22/38 (57%) 6/20 (30%) 13/18 (72%) 11 19 30 19 13 8 2/3 21/19 - 86