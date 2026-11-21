Με τους Τζέιλεν Φιντς και Τάι Νίκολς να πρωταγωνιστούν το Περιστέρι επικράτησε (87-83) εκτός έδρας της Δόξας Λευκάδας Elabet για την 8η αγωνιστική της GBL.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον καλύτερο ψηλό του τον Ομάρ Πέιν το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα (87-83) από την έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL. Ο Τζέιλεν Φιντς με 24 πόντους και ο Τάι Νίκολς με 19 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της νίκης της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Από τους γηπεδούχους ο Ντεβιόν Χάρμον από τους 5 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έφτασε στους 30 συνολικά, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μάικα Ιμάνουελ Πάρις είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Τρέι Ρόμπινσον είχε 11 πόντους, αλλά αποχώρησε στα τελευταία λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στη γάμπα.

Δόξα Λευκάδας Elabet-Περιστέρι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (10-10 στο 4.30''), αλλά με τον εξαιρετικό Τάι Νίκολς το Περιστέρι μπόρεσε να έχει τον έλεγχο (10-13 στο 5.20''). Με τον Σάρμα η Δόξα Λευκάδας Elabet βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι και προσπέρασε (19-15 στο 8.40'') και έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +3 (21-18). Με βελτιωμένη εικόνα στα ριμπάουντ και λύσεις από τους Φραϊντέλ, Κάριους και Φιντς το Περιστέρι στη δεύτερη περίοδο κυριάρχησε (29-33 στο 15.30'').

Παράλληλα περιόρισε πλήρως τον Ντεβιόν Χάρμον (είχε 5 πόντους στο πρώτο 20λεπτο). Τα 7 κλεψίματα στο πρώτο μέρος επέτρεψαν στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να βρουν εύκολα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να διευρύνουν τη διαφορά (30-41 στο 17'), η οποία έφτασε και στο +13 (33-46 στο 19') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του Περιστερίου να έχει το «πάνω χέρι» με διαφορά 10 πόντων (36-46 στο 20').

Στο τρίτο 10λεπτο με τους Τζέιλεν Φιντς και Τάι Νίκολς να δίνουν μοναδική παράσταση από τα 6.75 οι παίκτες του Περιστερίου ανέβασαν τη διαφορά στο +17 (38-55 στο 22.40'') παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Μάλιστα στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά και στο +18 (40-58 στο 23.20'').

Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και έβγαλαν αντίδραση και αξιοποιώντας αβίαστα λάθη των φιλοξενούμενων ροκάνισαν τη διαφορά (52-50 στο 27.20'') και από τη στιγμή που ο Ντέβιον Χάρμον βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να «συνδεθεί» με το καλάθι πλησίασαν στους 4 πόντους (56-60 στο 28.40''). Το Περιστέρι με καλάθια των Άντερσον και Φιντς βρέθηκε ξανά στο +9 (62-71 στο 31.30''). Οι γηπεδούχοι με τον Χάρμον να είναι «ζεστός» πλησίασαν ξανά (71-76 στο 33.20'').

Σ' εκείνο το σημείο δυο μεγάλα τρίποντα του Φιντς και του Φραϊντέλ έδωσαν ασφάλεια στην ομάδα του Περιστερίου (77-86 στο 38') που πλησίασε ακόμη πιο κοντά στη νίκη. Ο Χάρμον ήταν εξαιρετικός αλλά οι καλές άμυνες των φιλοξενούμενων στο φινάλε δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα του Θοδωρή Τερζή να κάνει την ανατροπή, καθώς οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν συγκεντρωμένοι και είχαν πίστη για τη νίκη, παρότι έλειπε ο βασικός σέντερ της ομάδας Ομάρ Πέιν.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… το Περιστέρι ήταν πολύ καλύτερο από τον αντίπαλο του ελέγχοντας τον ρυθμό με τους Φιντς-Νίκολς και σούταρε με καλύτερα ποσοστά στα τρίποντα (13/36, 36%) σε σχέση με τη Δόξα Λευκάδας Elabet (5/19 τρίποντα, 26%), ενώ είχε και 11 κλεψίματα, την ώρα που ο αντίπαλος είχε 6.

MVP O… Τζέιλεν Φιντς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:29 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τάι Νίκολς (19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Νοα Φραϊντέλ (13 πόντους, 4 ριμπάουντ) και Γουίλ Κάριους (11 πόντους, 5 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντεβιόν Χάρμον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 37:31 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντένβερ Τζόουνς που τελείωσε άποντος τον αγώνα σε 7:58 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 11 κλεψίματα του Περιστερίου (έναντι 6 των γηπεδούχων) ήταν ένας από τους λόγους που διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 36-46, 60-66, 83-87.

Doxa Lefkadas ELABET FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 1 T. ROBINSON SF 28:47 11 4-9 44% 4-7 57% 0-2 0% 3-5 60% 3 4 7 1 2 0 0 0 1 4 -7 10 2 D. HARMON PG 37:31 30 9-19 47% 8-15 53% 1-4 25% 11-12 91% 1 6 7 3 2 1 0 0 0 9 -10 28 3 M. PARRISH SF 28:19 12 4-9 44% 4-7 57% 0-2 0% 4-4 100% 2 2 4 0 3 1 0 0 2 4 -13 9 6 M. TSAIRELIS PF 11:10 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -13 2 11 G. CHATZINIKOLAS SG 17:49 2 1-3 33% 1-2 50% 0-1 0% 0-0 0% 0 4 4 1 2 1 0 0 4 0 -4 4 BENCH 0 D. JONES PG 7:58 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 -2 7 N. ARSENOPOULOS PG 26:54 11 5-10 50% 4-6 66% 1-4 25% 0-0 0% 3 0 3 2 1 2 1 2 3 0 8 13 8 M. POULIANITIS SG 7:17 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 4 1 9 G. SACHPATZIDIS (C) C 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T. VISSARIOU SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 J. SHARMA C 19:33 9 2-4 50% 1-3 33% 1-1 100% 4-4 100% 0 4 4 1 1 1 2 0 4 2 1 14 23 J. GANT PF 14:42 8 3-4 75% 1-1 100% 2-3 66% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 15 7 TEAM / COACH 0 3 3 1 0 TEAM TOTALS 83 28-60 46% 23-41 56% 5-19 26% 22-25 88% 10 26 36 10 15 6 3 2 21 22 88