Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με... σβηστές τις μηχανές απέναντι στο Μαρούσι δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατεί στο ρελαντί με 85-72 και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεκουράζει παίκτες ενόψει της δύσκολης αποστολής στην Βαλένθια.

Μετά την διπλή αγωνιστική στην Euroleague και τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Ζάλγκιρις στο Κάουνας 48 ώρες πριν από το παιχνίδι της GBL με αντίπαλο το Μαρούσι, ήταν λογικό και επόμενο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να δώσει ανάσες σε όλους. Όπως και έγινε.

Εκτός του ότι έμειναν εκτός οι Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα, αγωνίστηκαν ελάχιστα και οι περισσότεροι παίκτες από το πρώτο rotation όπως οι Λεσόρ, Ναν, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε. Αποτέλεσμα; Στο παρκέ να πατήσουν όλοι όσοι έχουν από ελάχιστο έως και μηδαμινικό χρόνο συμμετοχής στην Euroleague και να πάρουν τις αναγκαίες ανάσες οι υπόλοιποι ενόψει του δύσκολου αγώνα στη Βαλένθια το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (24/11).

Οπότε και οι Ρογκαβόπουλος, Μωραϊτης, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Κουζέλογλου, Μπάντιο, έκαναν πολύ καλά την δουλειά καθώς δεν χρειάστηκε ούτε να φορτσάρουν αλλά ούτε και να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν μέχρι να φτάσει στη νίκη και να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία για την αναμέτρηση απέναντι στην πρωτοπόρο της Euroleague.

Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Ο αγώνας

Τα περιφερειακά σουτ με πρώτο και καλύτερο τον Τουλιάτου έδωσαν την ευκαιρία στο Μαρούσι μα μπει δυνατά στο παιχνίδι, να αιφνιδιάσει τους «πράσινους» και να προηγηθεί αρχικά σε 5-10 αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει από νωρίς τάιμ άουτ, πριν καλά-καλά έρθει το τηλεοπτικό. Ο Φρανσίσκο (6π., 3ασ.) είχε ανεβάσει στροφές και ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 15-12. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι ήταν κάτι παραπάνω από συγκεντρωμένοι και κατάφεραν να μείνουν στο παιχνίδι (15-18 με 0-6) έως και το τέλος της περιόδου (23-20). Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν 5/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 1/2 βολές και 8 ασίστ για μόλις. 1 λάθος, ενώ αντίστοιχα το Μαρούσι είχε 4/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6 ασίστ για 4 λάθη.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου συνέχισε να είναι εύστοχη και να βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό καθώς έμενε μέσα στο ματς (30-28) και μετά την έναρξη του β’ δεκαλέπτου. Όμως τρεις καλές άμυνες της ομάδας του Ομπράντοβιτς στάθηκαν αρκετές για να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο, να βρει εύκολα καλάθια και να τρέξει επιμέρους σκορ 13-2 για το +12 (42-30) στο 18΄.

Το ημίχρονο έκλεισε στο +10 (46-36) για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με… σβηστές τις μηχανές. Ο Μήτογλου είχε 12 πόντους με 6/7 δίποντα σε αυτό το διάστημα ενώ είχαν ακολουθήσει οι Φρανσίσκο (8π.) και Ρογκαβόπουλος (7π.). Την ίδια ώρα ο Ντε Σόουζα (10π.) ήταν ο καλύτερος του Αμαρουσίου, που είχε 7/17 δίποντα, 5/11 τρίποντα και 7/9 βολές, ενώ αντίστοιχα οι «πράσινοι» είχαν 14/18 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 6/11 βολές, και 15 ασίστ για 2 λάθη.

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε, ούτε και από το rotation που έκανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλοντας να ξεκουράσει παίκτες και να δώσει «ανάσες» ενόψει και του αγώνα με την Βαλένθια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος βρέθηκαν μαζί στην πεντάδα οι Μωραΐτης και Κουζέλογλου, οι οποίοι δεν έχουν ρόλο στα παιχνίδια της Euroleague. Η διαφορά πάντως έφτασε και το +15 (66-51 στο 28’) χωρίς να χρειαστεί να ιδρώσει ιδιαίτερα το «τριφύλλι». Από την άλλη το (ελλιπέστατο) Μαρούσι προσπαθούσε να φανεί (στο μέτρο του δυνατού) ανταγωνιστικό.

Η 3η περίοδος έκλεισε όταν η διαφορά είχε την μέγιστη τιμή της έως εκείνο το σημείο (68-53) με τον Παναθηναϊκό να είχε 18/28 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 11/16 βολές, 16-4 ριμπάουντ και 19 ασίστ για 2 λάθη, ενώ το Μαρούσι είχε αντίστοιχα 13/25 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 11/13 βολές, 21-8 ριμπάουντ και 1 τελικές πάσες για 9 λάθη.

H ομάδα των βορείων προαστίων μείωσε και στους έξι πόντους (70-64 στο 32') έχοντας τρέξει επιμέρους 2-11 μέσα σε διάστημα δύο λεπτών. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν για να μην κινδυνεύσει, να ελέγξει το παιχνίδι και να φτάσει στο ρελαντί στη νίκη απέναντι στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε που είχε την διαφορά της ποιότητας, αυτή η αυξήθηκε και περισσότερο μετά και τις απουσίες των Γουόκερ και Τζάκσον από πλευράς Αμαρουσίου.

είχε που είχε την διαφορά της ποιότητας, αυτή η αυξήθηκε και περισσότερο μετά και τις απουσίες των Γουόκερ και Τζάκσον από πλευράς Αμαρουσίου. MVP O… Νίκος Ρογκαβόπουλος (15π., 4ασ., 4ριμπ.). Αν και όλοι όσοι αγωνίστηκαν είχαν τις στιγμές τους καθώς μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής και η παρουσία των παικτών του Παναθηναϊκού στο Glass Floor.

Νίκος Ρογκαβόπουλος (15π., 4ασ., 4ριμπ.). Αν και όλοι όσοι αγωνίστηκαν είχαν τις στιγμές τους καθώς μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής και η παρουσία των παικτών του Παναθηναϊκού στο Glass Floor. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μήτογλου (στο α’ μέρος) και Μωραΐτης (11π., 2ασ., 1ρ.)

Μήτογλου (στο α’ μέρος) και Μωραΐτης (11π., 2ασ., 1ρ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντε Σόουζα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ο Ντε Σόουζα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Λεωνίδας Κασελάκης ο οποίος δεν βρέθηκε και στην καλύτερη μέρα του (0/2 σουτ σε 16 λεπτά).

ο Λεωνίδας Κασελάκης ο οποίος δεν βρέθηκε και στην καλύτερη μέρα του (0/2 σουτ σε 16 λεπτά). ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… η αναλογία ασίστ-λαθών του Παναθηναϊκού καθώς οι «πράσινοι» είχαν 22 τελικές πάσες για μόλις 5 λάθη!

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 46-36, 68-53, 85-72.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: Z. Obradovic | Asst: J. Izquierdo) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 44 K. MITOGLOU (C) * 21:42 14 7/10 0/0 0/1 70.0% 1 5 6 2 0 0 0 4 4 +10 18 17 N. ROGAVOPOULOS * 29:48 15 2/3 2/7 5/6 40.0% 0 4 4 4 1 1 0 1 2 +12 16 0 P. KALAITZAKIS * 20:38 8 4/5 0/0 0/0 80.0% 0 0 0 2 0 2 0 2 1 +12 11 3 S. FRANCISCO * 15:04 11 1/2 3/6 0/1 50.0% 0 0 0 4 0 1 0 2 2 +5 11 41 J. HERNANGOMEZ * 26:11 2 1/1 0/1 0/0 50.0% 2 4 6 2 1 1 0 4 0 +2 9 BENCH 6 D. MORAITIS 19:01 11 2/2 0/4 7/8 33.3% 0 1 1 2 0 2 0 1 7 +5 11 25 K. NUNN 15:37 8 0/1 2/5 2/2 33.3% 0 4 4 3 0 0 0 0 1 +10 11 26 M. LESSORT 08:00 5 2/2 0/0 1/2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 +7 8 7 B. BADIO 23:12 2 1/4 0/0 0/0 25.0% 0 2 2 2 2 1 0 4 1 -1 2 24 G. KOUZELOGLOU 10:18 5 2/6 0/0 1/1 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -4 2 28 G. YABUSELE 10:29 4 2/3 0/2 0/0 40.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 +7 2 12 I. VARVARITIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 85 24/39 7/25 16/21 48.4% 8 23 31 22 5 9 0 21 20 - 104