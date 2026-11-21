Η επτάψυχη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση

Θρίλερ είχαμε στο Ιβανώφειο. Εκεί η επτάψυχη ΑΕΚ απέδρασε στην παράταση, αφού επικράτησε με 87-84 του Ηρακλή. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-5 πιάνοντας τον Γηραιό στη βαθμολογία της GBL.

Για τον Γηραιό κορυφαίος ήταν ο Φόρεστερ με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε ο Λεκιού. Για την Ένωση ο Τζόζεφ μέτρησε 25 με 13 ριμπάουντ, ο Μπάρτλεϊ που κουβάλησε στα κρίσιμα είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Ερτέλ είχε 16 πόντους και 8 ασίστ

Οι οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν τον Λαρεντζάκη στο ημίχρονο κατά τη διαρκεια της flash interview. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 9 παίκτες στο ματς (στην 9άδα Χαρτώνας και Γυμνόπουλος). Ο πρώτος ξεκίνησε βασικός σε 2ο σερί παιχνίδι.

Ο Νόλεϊ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Βασίλισσας και θα συνεχίσει στην Κίνα.

Ηρακλής - ΑΕΚ: Το ματς

Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Φόρεστερ και του Τζόζεφ έκαναν το 6-6 στα μέσα της περιόδου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται πολύ επιθετικά στο ξεκίνημα του ματς. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Ηρακλή για το 9-6 στο 7'. Ο Τζοζεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά και είχε όλους τους πόντους της ΑΕΚ μέχρι το 12-9. O Tσαλμπούρης με δύο βολές έκανε το 15-15.

Ο Μαστρογιαννόπουλος έγραψε το 36-29 για τον Γηραίο, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Φόρεστερ διαμόρφωσε το 38-32 στο ημίχρονο, με τον παίκτη του Ηρακλή να φτάνει στους 13 πόντους.

Ο Στάιλς έκανε το 48-38 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Ο Ερτέλ σκόραρε με τρίποντο και μείωσε σε 52-45 στο 26'. Η ομάδα του Σάκοτα έφερε το ματς σε απόσταση βολής για το 54-52 χάρη στο καλάθι του Φλιώνη. Ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 57-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το ματς να έχει γίνει θρίλερ.

Ο Σίλας έφτασε τους 10 πόντους και έγραψε το 66-59, επτά λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ερτέλ μείωσε σε 68-65 με ωραίο καλάθι, αλλά ο Φόρεστερ απάντησε με κάρφωμα. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε μπροστά την Ένωση για το 72-74. Ο Μπάρτλεϊ ξανά με τρίπονο και το 10ο σερί πόντο. Ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε, με τον Μπάρτλεϊ να αστοχεί για τρεις στην τελευταία επίθεση και το ματς να πηγαίνει στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 80-81, ενώ ο Λαρεντζάκης έκανε το 80-85 στο 43'. Ο Λαρεντζάκης έκανε το 82-86 στα 8 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 74-74, 84-87 (παρ.)

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… αντέδρασε έξοχα και με ψυχραιμία όταν ο Ηρακλής έφυγε με +10, ενώ είχε τον Μπάρτλεϊ για άλλη μια φορά σε μεγάλη βραδιά στα κρίσιμα.

MVP O… Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και πολλά μεγάλα καλάθια, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ηγέτης.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 25 πόντους, πολλές μάχες και 13 ριμπάουντ, αλλά και ο Ερτέλ με 16 πόντους και 8 ασίστ. Σημαντικός και ο Λαρεντζάκης με 10 και 7 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Φόρεστερ το πάλεψε με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μέλβιν ήταν άστοχος με 3/16 σουτ και στοίχισε στον Ηρακλή.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 13 ριμπάουντ του Τζόζεφ και του Φόρεστερ στη μάχη της ρακέτας.

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Z. Lukic | Assistant: S. Karapostolou MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players POS STARTERS 0 J. Lecque SG 28:15 13 6-14 42% 5-11 45% 1-3 33% 0-2 0% 1 0 1 5 1 1 1 1 5 3 -5 10 1 T. Cook PG 23:04 6 3-7 42% 3-7 42% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 4 1 2 0 0 2 0 -13 8 2 C. Melvin PF 42:09 8 3-16 18% 2-5 40% 1-11 9% 1-4 25% 1 9 10 2 1 1 3 0 2 4 4 7 8 J. Forrester C 37:10 22 9-12 75% 9-12 75% 0-0 0% 4-5 80% 5 8 13 2 0 1 0 0 4 3 -8 34 16 C. Syllas SG 26:11 10 4-8 50% 2-4 50% 2-4 50% 0-0 0% 1 1 2 0 2 0 1 0 5 0 0 7 BENCH 3 D. Styles SF 21:17 11 4-10 40% 3-7 42% 1-3 33% 2-2 100% 1 3 4 0 0 0 0 1 5 0 6 9 5 N. Horchler PF 02:35 0 0-2 0% 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -1 11 M. Liapis PG 00:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 D. Slaftsakis (C) PF 08:19 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 -5 3 56 S. Mastrogianopoulos PG 30:08 11 4-12 33% 3-7 42% 1-5 20% 2-4 50% 1 6 7 6 0 0 0 0 2 9 7 14 72 M. Giannikos SF 00:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 S. Stavrakopoulos SF 05:51 3 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -4 3 Team / Coach 2 3 5 2 1 TOTAL 200 84 34-83 40% 27-54 50% 7-29 24% 9-17 52% 14 32 46 20 7 5 6 2 28 19 97