Η Δόξα Λευκάδας Elabet επικράτησε του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση για την 4η αγωνιστική της GBL, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Τεράστια νίκη για τη Δόξα Λευκάδας Elabet, αφού επικράτησε του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση και πανηγύρισε το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη GBL.

Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή, παρότι βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, μπόρεσε να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο όπου κυριάρχησε και πήρε τελικά τη νίκη στο τέλος.

Ο «Γηραιός» έχασε κρίσιμες βολές(18/33!) και ήταν ένα από τα στοιχεία που του κόστισαν για την ήττα.

Κορυφαίοι για τη Δόξα Λευκάδας Elabet ο Ντεβιόν Χάρμον με 24 πόντους και ο Ρόμπινσον με 22π. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Μέλβιν που πέτυχε 22 πόντους.

Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής: Η εξέλιξη του αγώνα

Χάρη στο πολύ καλό ξεκίνημα του Τρέι Ρόμπινσον (10π, 10'), η Δόξας Λευκάδας Elabet βρήκε σκορ στην επίθεσή της και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (19-18, 10') στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην έναρξη της 2ης περιόδου, ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και πραγματοποίησε σερί (8-0), ανακτώντας το προβάδισμα (19-26, 12'), μετά από εύστοχο τρίποντο του Στάιλς.

Η ομάδα της Λευκάδας, είχε αντίδραση και κάνοντας σερί (9-1) επέστεψε γρήγορα και πέρασε μπροστά (28-27, 14'). Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, βρήκε αμφότερες να είναι ισόπαλες στους 41 πόντους, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν των αμυνών.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ηρακλής επέβαλε την κυριαρχία του στην αναμέτρηση και μέσω της καλής του άμυνας, μπόρεσε να βρει σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ενώ μάλιστα πήρε και... αέρα 10 πόντων (49-59, 27') και λίγο αργότερα ο Μέλβιν διαμόρφωσε το (51-62, 28'). Η τρίτη περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Λούκιτς να βρίσκεται στο +8 (59-67, 30').

Το τελευταίο δεκάλεπτο, άρχισε με τη Δόξα Λευκάδας Elabet, να βρίσκει καλάθια στον αιφνιδιασμό και να μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά (63-67, 31'). Ο Ηρακλής βρήκε στη συνέχεια δύο εύστοχα τρίποντα με τον Λεκιού και τον Ντιαρά και πήρε εκ νέου... αέρα 10 πόντων (65-75, 36').

Ένα γρήγορο (5-0) των γηπεδούχων, έφερε το ματς στους πέντε, (70-75, 39'), ωστόσο ο Ντιαρά ήταν και πάλι εκεί για τον Ηρακλή, δίνοντας προβάδισμα επτά πόντων στην ομάδα του (70-77, 39'). Στη συνέχεια ο Πάρις ευστόχησε σε μία βολή (71-77) και ο Λεκιού κέρδισε το φάουλ, όμως αστόχησε σε δύο βολές.

Η Δόξα είχε ακόμα μία φορά την ευκαιρία να μειώσει και ο Τζόουνς κέρδισε το φάουλ και διαμόρφωσε το (73-77), 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο «γηραιός» στην επόμενη επίθεσή του πήγε στη γραμμή των βολών με τον Ντιαρά, ο οποίος είχε 1/2 βολές και έκανε το (73-78). Τα φάουλ συνεχίστηκαν με τον Χάρμον να μειώνει στους τρεις (75-78), 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο Σλαφτσάκης έκανε 0/2 από τη γραμμή των βολών και έδωσε στη Δόξα την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Χάρμον πήρε την ευθύνη και με εύστοχο τρίποντο, ισοφάρισε στους 78 πόντους, με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.

Η εξέλιξη της παράτασης

Ο Ηρακλής είχε την τελευταία επίθεση, ωστόσο ο Λεκιού αστόχησε στην προσπάθειά του, με το ματς να κρίνεται στην παράταση.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet πέτυχε το πρώτο καλάθι στην παράταση, διαμορφώνοντας το (80-78, 41'), ενώ στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα και ο Ρόμπινσον έκανε το (82-78, 41').

Οι καλές άμυνες των γηπεδούχων συνεχίστηκαν και ο Ρόμπινσον, ευστόχησε σε δίποντο (84-78, 42'), με το σερί της Λευκάδας να φτάνει στο 6-0. Ο Μέλβιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων και μείωσε για τον «γηραιό» (84-79), αφού ευστόχησε σε 1/3 βολές. Μετέπειτα ο Μαστρογιαννόπουλος διαμόρφωσε το (84-81), μετά από ζευγάρι βολών, ενώ ο ίδιος με εύστοχο λέι -απ, έφερε το ματς στον πόντο (84-83, 43').

Ο Χάρμον απάντησε και έκανε το (87-83, 43') ενώ λίγο αργότερα ο Σάρμα διαμόρφωσε το (89-83) με εντυπωσιακό κάρφωμα, αφού η ομάδα του είχε πραγματοποιήσει καλή άμυνα.

Οι χαμένες βολές των Θεσσαλονικών συνεχίστηκαν με τον Μέλβιν να αστοχεί σε δύο πολύ κρίσιμες βολές, (89-83), δίνοντας στη Δόξα προβάδισμα νίκης. Η ομάδα του Τερζή κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Χάρμον έκανε το 91-83. Ο Σύλας απάντησε γρήγορα για τον Ηρακλή με τρίποντο, (91-86), 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Χάρμον πήγε εκ νέου στις βολές και διαμόρφωσε το (92-86), ωστόσο ο Μαστρόγιαννοπουλος υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ όπου ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στη Δόξα.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 41-41, 59-67, 78-78 κ.δ, 94-86 παρ.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Επέστρεψε από το -12, μπόρεσε να στείλει το ματς στην παράταση και κέρδισε λόγω των σωστών αποφάσεων.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τρέι Ρόμπισονς με 22 πόντους (7/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/7 βολές), 6 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ...Ο Χάρμον με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΡΑ...Λεκιού έμεινε στους πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Μέβιν με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Οι χαμένες βολές του Ηρακλή, έχοντας 18/33!

Doxa Lefkadas ELABET Player POS MIN PTS FG 2P 3P FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB STARTERS 1 T. ROBINSON SF 38:06 22 8-15 53% 7-13 53% 1-2 50% 5-7 71% 0 6 6 0 1 0 0 2 2 6 7 18 2 D. HARMON PG 37:21 24 7-19 36% 6-16 37% 1-3 33% 9-13 69% 0 5 5 3 2 0 1 0 4 10 17 15 3 M. PARRISH SF 27:46 3 1-4 25% 0-1 0% 1-3 33% 0-2 0% 0 4 4 3 0 2 0 0 3 2 6 7 7 N. ARSENOPOULOS PG 23:41 7 3-7 42% 2-2 100% 1-5 20% 0-0 0% 1 1 2 1 0 3 0 0 3 1 7 9 20 J. SHARMA C 32:36 17 6-9 66% 6-9 66% 0-0 0% 5-6 83% 6 7 13 0 2 1 0 0 4 5 16 25 BENCH 0 D. JONES PG 25:20 7 2-7 28% 1-2 50% 1-5 20% 2-2 100% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 4 -9 6 6 M. TSAIRELIS PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 M. POULIANITIS SG 2:42 1 0-2 0% 0-1 0% 0-1 0% 1-2 50% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 9 G. SACHPATZIDIS (C) C 9:04 0 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2 -2 11 G. CHATZINIKOLAS SG 18:10 6 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 4-6 66% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 4 2 7 13 T. VISSARIOU SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 J. GANT PF 10:14 7 3-6 50% 2-4 50% 1-2 50% 0-0 0% 2 2 4 0 1 0 1 1 2 0 -5 8 Team / Coach 4 1 5 1 1 TEAM TOTALS 94 31-72 43% 25-49 51% 6-23 26% 26-38 68% 14 30 44 10 9 9 2 3 27 33 97

TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 26 | Points in the paint: 46 | Second chance points: 15 | Fast break points: 16 | Bench points: 21 | Biggest Lead: 8 | Biggest Scoring Run: 11

Iraklis BC Player POS MIN PTS FG 2P 3P FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB STARTERS 0 J. LECQUE SG 27:44 7 1-10 10% 0-5 0% 1-5 20% 4-8 50% 2 1 3 2 2 0 2 0 4 4 -9 -1 2 C. MELVIN PF 37:00 22 8-16 50% 5-10 50% 3-6 50% 3-7 42% 3 6 9 1 1 0 0 0 2 3 -10 19 10 H. DIARRA SG 32:55 12 3-8 37% 2-4 50% 1-4 25% 5-7 71% 1 6 7 4 4 0 0 1 4 8 -1 12 11 J. HUTSON C 15:18 1 0-2 0% 0-1 0% 0-1 0% 1-2 50% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 -7 0 16 C. SYLLAS SG 33:14 16 6-10 60% 2-4 50% 4-6 66% 0-1 0% 2 4 6 1 1 2 0 1 2 1 -14 19 BENCH 1 T. COOK PG 2:39 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 3 D. STYLES SF 18:11 10 3-5 60% 2-3 66% 1-2 50% 3-4 75% 0 2 2 2 0 0 0 0 5 2 5 11 5 N. HORCHLER PF 6:29 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 -3 3 13 D. SLAFTSAKIS (C) PF 6:14 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-2 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 2 -6 -1 19 G. ARNOKOUROS SF 22:51 5 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 14 8 56 S. MASTROGIANNOPOULOS PG 22:25 11 4-8 50% 3-5 60% 1-3 33% 2-2 100% 0 3 3 6 2 1 0 0 3 3 -8 15 77 S. STAVRAKOPOULOS SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 0 2 2 2 0 TEAM TOTALS 86 28-63 44% 16-35 45% 12-28 42% 18-33 54% 10 32 42 17 16 3 3 2 33 26 85

TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 15 | Points in the paint: 18 | Second chance points: 11 | Fast break points: 5 | Bench points: 28 | Biggest Lead: 12 | Biggest Scoring Run: 10