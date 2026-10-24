Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε αλλά στο τέλος πάτησε... γκάζι και δεν διέλυσε τα σύννεφα από το T-Center κερδίζοντας την Καρδίτσα με 78-64 για την 4η αγωνιστική της GBL. Ξεχώρισε ο Γιαμπουσέλε, ακολούθησαν Μπόνγκα και Ναν.

Στη θεωρία η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα θα ήταν μια... εύκολη υπόθεση για τους «πράσινους». Όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν αντίθετη άποψη καθώς ήταν αποφασισμένη να εκμεταλλευτούν και την παραμικρή τους χαλάρωση.

Για τρία δεκάλεπτα το κατάφεραν βάζοντας δύσκολα στο «τριφύλλι». Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Θεσσαλοί είχαν προηγηθεί και με 10 πόντους διαφορά ενώ είχαν κλείσει την 3η περίοδο στο +6. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε το σοβαρό του πρόσωπο, εμφάνισε την καλή του άμυνα, βρήκε τις σωστές συνεργασίες στην επίθεση και έτρεξε επιμέρους σκορ 24-4 με το οποίο βρέθηκε στο +14 (74-60) στο 37' και έριξε και τους τίτλους του αγώνα.

Αν μη τι άλλο για 30 λεπτά η Καρδίτσα ήταν εκείνη που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις αλλά στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν της άφησε κανένα άλλο περιθώριο ελπίδας για νίκη. Ο Γιαμπουσέλε ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ και εκείνος που πήρε προσπάθειες όταν το είχε ανάγκη η ομάδα του, ενώ θετικό ήταν και το πρόσημο για τους Μπόνγκα και Ναν όταν χρειάστηκε.

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Με χαμηλές ταχύτητες ξεκίνησε το παιχνίδι στο άδειο «Tekekom Center Athens» με τους Θεσσαλούς να «υπνωτίζουν» τους γηπεδούχους. Λίγο μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου είχαν και το προβάδισμα στο σκορ με 11-12 με τον Τζάκσον (7π.) να ήταν εκείνος που είχε ξεχωρίσει περισσότερο για την ομάδα του. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο +4 (19-15) έχοντας 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/11 βολές και 5 ασίστ για 4 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μετρήσει αντίστοιχα 4/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές και 6 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Η Καρδίτσα ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην 2η περίοδο και με τον ΜακΡέι να αναλαμβάνει δράση, πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 6-13 και βρέθηκε να προηγείται με τρεις πόντους διαφορά (25-28) έχοντας βάλει δύσκολα και έχοντας προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων». Το «τριφύλλι» συνέχισε να ήταν… νωχελικό και άστοχο στις επιθέσεις του, κάτι που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι Θεσσαλοί. Και το έκαναν με εμφατικό τρόπο καθώς βρέθηκαν και στο +8 (27-35) έχοντας διευρύνει το επιμέρους σκορ στο 8-20. Ο δείκτης έφτασε και στο +11 (28-39) για την Καρδίτσα η οποία είχε αιφνιδιάσει για τα καλά την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το πρώτο μισό του αγώνα έφερε ολοκληρωτικά την υπογραφή του Νίκου Παπανικολόπουλου και των παικτών του οι οποίοι ήταν μπροστά στο σκορ και έδειχναν πιο έτοιμοι από ποτέ για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατόν από τους «πράσινους». Ο ΜακΡέι οδηγούσε στο σκοράρισμα με 11 πόντους, ενώ άλλους 10 πόντου είχε πετύχει ο Τέρνερ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων οι οποίοι είχαν 12/20 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 3/4 βολές, 13-6 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 7 λάθη. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιον «διψήφιο» (Μήτογλου 9π.), ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 0/5 σουτ (σ.σ.. 0/4τρ.) και συνολικά οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 9/19 δίποντα, 1/11 τρίποντα, 10/14 βολές, 9-7 ριμπάουντ και 6 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου η Καρδίτσα παρέμεινε σε διψήφια διαφορά (35-45) ύστερα από δύο σερί τρίποντα του Ρούμογλου, ο οποίος και… έκοψε σε πρώτη φάση τον αέρα των «πρασίνων» αλλά η ποιότητα και οι λύσεις του Παναθηναϊκού έπαιξαν τον… δικό τους ρόλο. Ο Γιαμπουσέλε είχε αυξήσει κατακόρυφα την απόδοση του, ο Μπόνγκα (10π.) πρόσφερε πολλές λύσεις σε άμυνα και επίθεση και κάπως έτσι ο Επτάστερος πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 15-5 και έφερε το παιχνίδι στα ίσια (50-50) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου όπου η Καρδίτσα κατάφερε να ανακτήσει τα ηνία στο σκορ με γρήγορο σερί 0-6 για το 50-56.

Ναν, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ ήταν εκείνοι που βγήκαν μπροστά στο πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας περιόδου για ένα επιμέρους 12-2 με το οποίο οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ανατροπή και στο προβάδισμα με 62-58 στο 33'. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί προκειμένου να αλλάξει το μομέντουμ στο ματς και να φτάσουν οι «πράσινοι» και στο +14 (74-60) στο 37' καθαρίζοντας όλα τα σύννεφα που είχαν αρχίσει να σχηματίζονται πάνω από το T-Center.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει σε τέτοια παιχνίδια και μέσα σε χρόνο dt να ανατρέψει οποιαδήποτε διαφορά, όπως και έκανε στην τελευταία περίοδο όπου με ένα 24-4 έβαλε και τους τίτλους τέλους στο ματς.

έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει σε τέτοια παιχνίδια και μέσα σε χρόνο dt να ανατρέψει οποιαδήποτε διαφορά, όπως και έκανε στην τελευταία περίοδο όπου με ένα 24-4 έβαλε και τους τίτλους τέλους στο ματς. MVP O … Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη σε 24:34'

… Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη σε 24:34' ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ίζακ Μπόνγκα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Κέντρικ Ναν με 12 πόντους και 3 ασίστ.

Ίζακ Μπόνγκα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Κέντρικ Ναν με 12 πόντους και 3 ασίστ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζόρνταν ΜακΡέι ο οποίος έκλεισε το παιχνίδι με 18 πόντους και 6/14 εντός παιδιάς.

ο Τζόρνταν ΜακΡέι ο οποίος έκλεισε το παιχνίδι με 18 πόντους και 6/14 εντός παιδιάς. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι φιλοξενούμενοι τηρουμένων των αναλογιών τα πήγαν εξαιρετικά. Όμως ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν πολύ άστοχος και εκτός κλίματος αγώνα έχοντας 1/9 σουτ.

ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι φιλοξενούμενοι τηρουμένων των αναλογιών τα πήγαν εξαιρετικά. Όμως ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν πολύ άστοχος και εκτός κλίματος αγώνα έχοντας 1/9 σουτ. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Το 26% στα τρίποντα του Παναθηναϊκού και οι 9 ασίστ του Σλούκα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: Z. Obradovic | Asst: J. Izquierdo) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 28 G. YABUSELE * 24:34 22 5/8 2/7 6/7 46.7% 1 7 8 1 2 0 2 0 5 +16 22 10 K. SLOUKAS (C) * 23:57 3 0/0 1/2 0/0 50.0% 0 1 1 9 0 1 0 0 3 +14 13 44 K. MITOGLOU * 10:23 9 2/4 1/1 2/3 60.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 1 +3 9 0 P. KALAITZAKIS * 18:26 4 1/2 0/0 2/4 50.0% 2 0 2 2 2 1 0 0 1 +2 4 11 N. HAYES-DAVIS * 26:24 5 1/2 0/7 3/4 11.1% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 +7 -3 BENCH 32 I. BONGA 25:54 10 3/3 1/3 1/1 66.7% 2 6 8 2 0 0 0 0 1 +5 18 25 K. NUNN 19:49 12 4/8 1/2 1/2 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 1 +14 11 26 M. LESSORT 20:10 8 3/6 0/0 2/3 50.0% 0 3 3 0 2 0 3 1 3 +13 8 7 B. BADIO 19:51 3 0/1 1/3 0/0 25.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 5 +11 4 6 D. MORAITIS 10:32 2 0/1 0/1 2/2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 +1 0 73 G. KOUZELOGLOU 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 78 19/35 7/26 19/26 42.6% 8 27 35 20 9 6 5 3 19 - 93