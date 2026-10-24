Το Περιστέρι λύγισε το Μαρούσι με 83-81 στο... θρίλερ του «Ανδρέας Παπανδρέου» και πήρε την τρίτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Το Περιστέρι πήρε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 83-81 του Αμαρουσίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Στην αντίπερα όχθη, οι φιλοξενούμενοι έφθασαν τις τέσσερις ισάριθμες ήττες στη GBL. Ηγετικός στο φινάλε για τους νικητές ο Νίκολς, από ήρωας... μοιραίος στο φινάλε ο Γούοκερ για την ομάδα του Παπαθεοδώρου.

Περιστέρι - Μαρούσι: Ο αγώνας

Στο πρώτο δεκάλεπτο, το Μαρούσι είχε τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση με μικρές διαφορές και το Περιστέρι ακολουθούσε. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε πιο σωστές επιλογές σε επίθεση και άμυνα, ενώ η κυκλοφορία της μπάλας ήταν πιο ορθολογική για τους φιλοξενούμενους. Η μέγιστη διαφορά για το σύνολο των Βορείων Προαστίων ήταν οι πέντε πόντοι (14-9), όμως με πρωτεργάτη τον Κάριους, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκλεισε την πρώτη περίοδο στα ίσα (23-23).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό του ματς ήταν παρόμοιο με τις δύο πλευρές να είναι κοντά στο σκορ. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι με πολλές διακυμάνσεις. Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και με μεγαλύτερο αλτρουισμό στην επίθεση κατάφεραν να πάρουν τα ηνία της αναμέτρησης, έστω και με μικρές διαφορές. Το πρώτο εικοσάλεπτο έκλεισε στο 47-45 για τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης». Ο Κάριους ήταν ο κορυφαίος για το Περιστέρι στο πρώτο μέρος με 16 πόντους και 1 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, ο Γουόκερ κουβάλησε για το Μαρούσι με 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στην επανάληψη, το ματς κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι. Το Μαρούσι ξαναπήρε το προβάδισμα με βραχεία κεφαλή περί τα μέσα της τρίτης περιόδου (52-51), ενώ οι Κάριους και Γουόκερ συνέχισαν το... χαβά τους. Οι δύο ομάδες έσφιξαν τις άμυνές τους και το επιμέρους σκορ ήταν 4-9, τέσσερα λεπτά πριν το 30ο λεπτό. Ο Παπαδάκης με δικό του τρίποντο ισοφάρισε σε 54-54 και ξεκόλλησε τους Περιστεριώτες από τους 51 πόντους. Στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, οι δύο ομάδες... κατασκήνωσαν στη γραμμή της φιλανθρωπίας με τους γηπεδούχους να κλείνουν δεκάλεπτο προηγούμενοι με 60-59.

Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο, η ομάδα του Ξανθόπουλου μασούσε... σίδερα στην άμυνα και με ψύχραιμες επιλογές στην επίθεση, ξέφυγε με έξι πόντους, δια χειρός Φραϊντέλ, 8:22 πριν την κόρνα της λήξης. Έτσι, με σερί 10-0, έγινε «αφεντικό» του αγώνα. Ο Μιχάλης Λούντζης με floater ξεκόλλησε την ομάδα του Αμαρουσίου από τους 59 πόντους. Ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου, μεταξύ άλλων, με επιμέρους 5-0 μείωσε σε 68-64 για τους φιλοξενούμενους. Ο Λεωνίδας Κασελάκης, 4:55 πριν το φινάλε μείωσε στο καλάθι (68-66) για το Μαρούσι, που έκανε το δικό του 7-0.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πήρε και πάλι... κεφάλι στο σκορ (72-70), 3:07 πριν το φινάλε, σε έναν αγώνα με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Στο τελευταίο τρίλεπτο, αμφότερες έβαλαν μεγάλα σουτ σε ένα ματς-ντέρμπι με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο Τάι Νίκολς ενεργοποιήθηκε για την ομάδα της Δυτικής Αττικής και στην άλλη πλευρά, ο Γούοκερ ήταν ασταμάτητος. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν μοιραίος στο φινάλε. Με 24.1 στο ρολόι, έχασε την μπάλα από τον Νίκολς, ο οποίος ευστόχησε σε έμμεσο τρίποντο για το 83-81, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ που έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Ται Νίκολς ανέλαβε δράση στο φινάλε

MVP ΗΤΑΝ... Ο Ται Νίκολς με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Κάριους με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε και έφτασε πολύ κοντά στη νίκη το Μαρούσι

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Σάλας (3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 30 πόντοι του... μοιραίου στο τέλος Γουόκερ

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-45, 60-59, 83-81

Τα ομαδικά στατιστικά:

Team FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Nichols * 24:37 16 6/12 50% 4/7 57% 2/5 40% 2/2 100% 0 3 3 5 4 7 1 0 -8 12 1 J. Finch * 25:06 5 2/6 33% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 7 3 2 1 0 4 9 4 O. Payne * 29:19 12 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 2/6 33% 1 6 7 0 3 4 3 1 6 15 12 G. Gkiouzelis * 10:39 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 0 0 -10 6 32 T. Anderson * 22:34 7 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 2 2 2 1 1 8 8 3 G. Petrakis II 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 J. Ittounas 4:18 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0 15 N. Freidel 19:51 6 2/6 33% 0/3 0% 2/3 66% 0/0 0% 1 0 1 0 3 1 1 0 12 3 19 M. Chatzidakis 10:38 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 0 0 -4 1 23 K. Papadakis (C) 15:15 9 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/5 60% 0 5 5 1 2 3 0 0 11 7 25 W. Carius 22:11 16 5/9 55% 0/1 0% 5/8 62% 1/2 50% 1 2 3 0 3 0 1 0 -2 15 55 A. Nikolaidis 15:34 4 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 4 1 1 0 -4 6 Team/Coaches 5 2 7 0 0 TOTAL 200 83 30/61 49% 16/30 53% 14/31 45% 9/17 52% 10 27 37 19 29 22 9 2 89