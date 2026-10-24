Ο Άρης... έγραψε την έκτη συνεχόμενη νίκη του καθώς με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Τολιόπουλο και Ι Τζέι Λιντέλ επικράτησε (72-88) εκτός έδρας της Μυκόνου.

Τα 13 κλεψίματα του Άρη σε συνδυασμό με τα 22 λάθη της Μυκόνου δείχνουν πολλά για τη νίκη του Άρη στο νησί, παράλληλα της ατομικής ποιότητας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη η οποία μέτρησε στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκειά του αλλά κάθε φορά που έχτιζαν διαφορά, έβλεπαν την Μύκονο να επιστρέφει. Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν βρέθηκαν ποτέ σε θέση διεκδίκησης της νίκης.

Ο αγώνας

Αποτελεσματικός από μακρινή απόσταση (6/10) και όχι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα (έως την είσοδο του Γιόβιτς), ο Άρης είχε τον έλεγχο του σκορ στην πρώτη περίοδο (16-24, 8’) καθώς η Μύκονος είχε πρόβλημα στην close out άμυνα. Οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στους «κίτρινους» να ξεφύγουν στο σκορ (21-28) παίρνοντας πόντους από τους Λοβ, Φάντεμπεργκ και άμυνες από τον Ιατρίδη.

Χαμηλώνοντας το σχήμα, ο Άρης είχε καλύτερη συμπεριφορά στην άμυνα (29-38, 15’) και επιθετικά πήρε πόντους από τον Ι Τζέι Λίντελ. Διατηρώντας την ίδια ένταση (9 κλεψίματα) αλλά και το καλό επίπεδο επικοινωνίας (σ. σ. 14 ασίστ) έστειλε τη διαφορά στο +15 (29-44, 17’) καθώς η Μύκονος δεν πήρε πόντους από κανέναν παίκτη πλην του Άπλμπι. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 36-49 με buzzer beater του Τρίγκα.

Ο Άρης έβγαλε ελεύθερα σουτ στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος καθώς η Μύκονος είδε τον Ιατρίδη να αποχωρεί τραυματίας (41-51, 23:30). Οι Θεσσαλονικείς χαλάρωσαν στο +16 (41-57), κι αυτό εκμεταλλεύτηκε η Μύκονος με πρωταγωνιστή τον Λοβ και επιμέρους σκορ 13-2 σερί (54-59, 28'). Ο Βασίλης Τολιόπουλος κράτησε τον Άρη σ' εκείνο το σημείο, ειδικά με το απίθανο buzzer beater τρίποντο στην εκπνοή της περιόδου (56-64).

Κάθε φορά που ο Άρης έδειχνε να... καθαρίζει το παιχνίδι (58-70), η φιλότιμη Μύκονος έβρισκε τρόπο διατήρησής της στο παιχνίδι έστω κι αν οι λύσεις ήταν περιορισμένες, παρότι επίσης έκανε πολλά λάθη. Ένα τρίποντο του Ρόμπινσον Ερλ και τρεις καλές άμυνες του Άρη ουσιαστικά έριξαν τους τίτλους τέλους στον αγώνα (63-78, 36').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έχει αποκτήσει ψυχολογία νικητή κι επειδή κατά διαστήματα ο Άρης συνδύασε σωστές επιλογές στην επίθεση με καλή άμυνα, όπως στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου.

MVP O… Ι Τζέι Λιντέλ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (8/12 σουτ) και έξι ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Βασίλης Τολιόπουλος καθώς αυτός κράτησε την απόσταση στο σημείο επιστροφής της Μυκόνου

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ζερμέιν Λοβ έκανε τα πάντα για να επιστρέψει και να σταθεί η Μύκονος ανταγωνιστικά στο παιχνίδι.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Τσάιλντς καθώς απόντος των Χαρέλ, Κάναντι, κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… ο συνδυασμός των 24 λαθών της Μυκόνου και των 14 κλεψιμάτων του Άρη.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 36-49, 56-64, 72-88

