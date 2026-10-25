Χέιζ-Ντέιβις: Το καυστικό του σχόλιο για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις «χτύπησε» μέσω των social media αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και ήταν αρκετά δηκτικός. Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να προπονείται και να προβληματίζεται σχετικά με τις ώρες που περνά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Υπογράμμισε επίσης ότι είναι «υποχρεωμένος» να δουλέψει πιο εντατικά, ούτως ώστε να είναι πιο εύστοχος, γράφοντας το εξής: «ορισμένες φορές παίζουμε πέντε εναντίον οκτώ».
Δείτε την ανάρτησή του:
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