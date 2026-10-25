Γιαννακόπουλος: Το νέο story για Λιόλιο και Μπερτομέου
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Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, «χτύπησε» ξανά μέσω των social media, με αποδέκτες του μηνύματός του, τους Λιόλιο και Μπερτομέου.
Με τον δικό του τρόπο σχολίασε την παραίτηση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ανέβασε μια φωτογραφία του Βαγγέλη Λιόλιου και του Τζόρντι Μπερτομέου, άλλοτε προέδρου της EuroLeague, μαζί με μια πινακίδια που γράφει χαρακτηριστικά «Τσακίδια».
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