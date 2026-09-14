Νέα προβλήματα στην ΑΕΚ, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Τα προβλήματα δεν σταματούν για την ΑΕΚ! Στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο μέλη του τεχνικού επιτελείου και ορισμένοι παίκτες είχαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Συγκεκριμένα οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης παρουσίασαν συμπτώματα και είναι αδιάθετοι. Θυμίζουμε πως ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν αγωνίστηκε στη χθεσινή (13/09) αναμέτρηση κόντρα στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του και η προγραμματισμένη επίσκεψη στο νοσοκομείο που ήταν για σήμερα(14/09) αναβάλλεται.

Μάλιστα ορισμένοι παίκτες της ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκαν και κατά τη διάρκεια του ματς με την Σπαρτάκ, ενώ οι λύσεις για τον Ντράγκαν Σάκοτα ήταν λίγες αφού έπαιξε χωρίς 5 κομβικούς παίκτες όπως ο Μπάρτλεϊ, ο Φίζελ, ο Γουίλιαμς,ο Φλιώνης και Μπράουν και αναγκάστηκε να παίξει με σχεδόν το μισό ρόστερ εκτός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και η κόπωση του ταξιδίου προκάλεσαν την αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της «Βασίλισσας», μεταξύ των οποίων και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος για σήμερα ιατρικός έλεγχος (στο λαβωμένο γόνατο του Φρανκ) στο Mediterraneo Hospital δεν θα πραγματοποιηθεί».