Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται πολύ σύντομα να γίνει παίκτης της ΑΕΚ με τριετές συμβόλαιο, βρίσκοντας ξανά τον Ντράγκαν Σάκοτα στην ομάδα.

Η ΑΕΚ κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ της για τη νέα σεζόν, θέλοντας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο BCL, κατακτώντας το για να κλειδώσει και την παρουσία της στο NBA Europe της αγωνιστικής περιόδου 2027-28 (και ο φιναλιστ του BCL παίρνει εισιτήριο για το NBA Europe).

Από τις 20 Αυγούστου σας είχαμε ενημερώσει πως η Ένωση είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την επιστροφή του στην ομάδα και ότι θα έχουμε εξελίξεις, ενώ το θέμα είχε αναλυθεί και στο Gazz Floor By Novibet της Τετάρτης 2 Σεπτέμβρη.

Η υπόθεση του Λαρεντζάκη για τη Βασίλισσα οδεύει προς το τέλος της με θετική κατάληξη φυσικά, αφού η επιστροφή του στην ΑΕΚ είναι θέμα λίγων ημερών. Το συμβόλαιο του Λάρυ θα είναι τριετές και ο παίκτης θα γίνει κάτοικος SUNEL Arena.

Άλλωστε ο διεθνής γκαρντ έμεινε εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού που ταξίδεψε στο Ηράκλειο για το «CRETE IBT», αφού βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας.

Η ΑΕΚ με την έλευση του Λαρεντζάκη ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της και ισχυροποιεί τον ελληνικό κορμό της με έναν... μπαρουτοκαπνισμένο παίκτη από Euroleague και με σπουδαίες παραστάσεις με την Εθνική Ελλάδος.

Ο Λάρυ επιστρέφει στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε δύο τίτλους το 2018, αφού πανηγύρισε τόσο το BCL όσο και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Στον πάγκο της Ένωσης τότε και τώρα βρίσκεται ο Ντράγκαν Σάκοτα ο οποίος έχει εξαιρετική άποψη για τον παίκτη, με τους δύο τους να... ξανασμίγουν.

Η Βασίλισσα έχει σήμερα φιλικό με την Τραμπζονσόρ στις 19:00 στην Πόλη, τεστάροντας τις δυνάμεις της κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα.