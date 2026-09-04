Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ: Ήττα για την Ένωση στην Κωνσταντινούπολη
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 από την Τράμπζονσπορ στο Basketball Development Center.
Η «Βασίλισσα» παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με την τουρκική ομάδα να προηγείται οριακά με 35-34. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος η κούραση έκανε την εμφάνισή της και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Τράμπζονσπορ. Οι Τούρκοι ξέφυγαν με 66-52 στο 32’, όμως η Ένωση δεν τα παράτησε. Με επιμέρους αντεπίθεση κατάφερε να μειώσει σε 66-59 στο 34’, σε 68-62 στο 37’ και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, όταν ο Λάντερς Νόλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο για το 70-66 στο 39’. Η ανατροπή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε και η Τράμπζονσπορ έφτασε στη νίκη με 76-66.
Ο Νόλεϊ πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στα φιλικά και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 23 πόντους, ενώ είχε ακόμη 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με 4 εύστοχα τρίποντα. Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Η ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Φλιώνη, Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός έμεινε και ο ασθενής Χαρτώνας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Λαναράς και Γυμνόπουλος.
Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την παρουσία της στο τουρνουά το Σάββατο (05/09, 16:30), αντιμετωπίζοντας την Εφές στον μικρό τελικό. Η τουρκική ομάδα ηττήθηκε με 77-75 από την Ερόσκσπορ στον άλλο ημιτελικό.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 35-34, 58-50, 76-66
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 2, Σκορδίλης, Νόλεϊ 23 (4 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ), Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 6, Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 12 (7 ριμπ.), Τζόζεφ 5.
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