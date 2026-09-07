Κατσίβελης στο Gazzetta: «Ακόμα στο μυαλό μου ο περσινός τελικός του BCL, να θυμόμαστε τα λάθη για να ωριμάζουμε»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Gazzetta και εξήγησε μεταξύ άλλων, πως το περσινό «πάθημα» στον τελικό του BCL μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό «μάθημα» ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινάει για την ΑΕΚ.

Στο πλαίσιο της Media Day και με την pre-season της ΑΕΚ σε εξέλιξη, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ένας από τους πιο έμπειρους αθλητές του ελληνικού κορμού της «Βασίλισσας», μίλησε στο Gazzetta για το νέο ξεκίνημα, καθώς και για τα… φαντάσματα της περσινής σεζόν που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική διδαχή για όλη την ομάδα.

Νέα σεζόν, ίδια φανέλα. Πώς αισθάνεσαι που ξεκινάει μία ακόμα αγωνιστική περίοδος με τα χρώματα της ΑΕΚ;



Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπόμονος για να ξεκινήσει η σεζόν και τα παιχνίδια.



Υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Αν και υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα στις προπονήσεις, μπορείς με την εμπειρία σου να καταλάβεις τη δυναμική του ρόστερ που σχηματίζεται σιγά σιγά;



Αυτό που ανέφερες είναι πολύ σημαντικό, το ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρεθούμε όλοι μαζί στο παρκέ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχει μείνει ένας κορμός από πέρυσι και βλέπουμε κάποιες συγκεκριμένες προσθήκες που γίνανε στο ρόστερ. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε όλοι μαζί, υπό τις οδηγίες του κόουτς, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη χημεία και να δούμε πως θα βρεθούμε όλοι μαζί μες στο παρκέ. Αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά.

Όπως αναμενόταν, ο κόουτς Σάκοτα συνεχίζει και φέτος. Πόσο σημαντικό είναι το να αγωνίζεστε υπό τις οδηγίες του;



Είναι πολύ σημαντικό. Με όλη την πορεία του, όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ποιος είναι. Συγκεκριμένα με τις τελευταίες πορείες που κάνει τα τελευταία δύο χρόνια στην ΑΕΚ, έχει καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα που στο BCL είναι από τις πιο δυνατές και με την πιο σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε και φέτος ανάλογα.

Είσαι ένας από τους παίκτες που ήταν και πέρυσι στην ομάδα. Είσαι από εκείνους που έχουν σβήσει τελείως το πικρό φινάλε της σεζόν, την απώλεια του BCL παρά την πάρα πολύ καλή προσπάθεια που κάνατε φτάνοντας μέχρι τον τελικό;



Όχι, είναι ακόμα στο μυαλό μου. Φυσικά, τα τελευταία δέκα λεπτά δεν σβήνουν την πορεία που είχαμε όλη την χρονιά. Γιατί είχαμε όντως μια πάρα πολύ καλή πορεία και φτάσαμε ως τον τελικό. Είχαμε για τριάντα λεπτά το τρόπο στα χέρια μας. Παρόλα αυτά έγιναν κάποια λάθη. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να θέλει να το σβήσει τελείως από το μυαλό του. Εγώ όμως πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα λάθη ωριμάζεις και γίνεσαι καλύτερος. Και αν φτάσεις ξανά στο ίδιο σημείο, θα ξέρεις τι να μην επαναλάβεις. Οπότε αυτό κρατάω εγώ.

Μπορεί κάποιος από τόσο νωρίς να μιλήσει για τους στόχους της ΑΕΚ; Μπορούμε να πούμε πως για το BCL στόχος είναι μια ανάλογη πορεία;



Θα ακουστεί κλισέ και πράγματι είναι. Αλλά είναι και μεγάλη αλήθεια ότι οι στόχοι είναι καθημερινοί. Πρέπει να μπεις μέσα στην προπόνηση, να θέσεις κοντινούς στόχους, ώστε να πετύχεις στη συνέχεια τους μακρινούς. Έτσι θέλω να σκέφτομαι και έτσι σκέφτεται όλη η ομάδα. Θέλουμε να μπούμε, να δουλέψουμε και μέσα από αυτό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να βρεθούμε πιο έτοιμοι στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Ώστε τότε να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους μας.

Πώς νιώθεις εσύ προσωπικά ξεκινώντας αυτή τη σεζόν, ως ένας έμπειρος παίκτης που μπορεί να είναι μπροστάρης σε αυτή τη νέα προσπάθεια;

Νιώθω πάρα πολύ καλά. Θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω την ομάδα να έχει επιτυχίες. Και σίγουρα θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου για αυτό.