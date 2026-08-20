Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει ξανά δικό της τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη με τριετή συμφωνία.

Κοντά σε συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την επιστροφή του στο «δικέφαλο» βρίσκεται η ΑΕΚ με το θέμα να τελειώνει άμεσα με θετικό τρόπο τα επόμενα 24ωρα!

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει βρεθεί η επαφή για συμφωνία τριετούς διάρκειας των δυο πλευρών και το μόνο που απομένει προκειμένου να τελειώσει και επίσημα το deal με την «Ένωση», είναι να μείνει ο παίκτης ελεύθερος από τον Ολυμπιακό στον οποίο ανήκει.

Η ΑΕΚ με την προσθήκη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη ανεβάζει επίπεδο και τον ελληνικό κορμό με έναν παίκτη με σπουδαίες παραστάσεις από την Εθνική Ελλάδος και τον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε τίτλους εντός και εκτός συνόρων.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του έχει εξαιρετική άποψη για τον παίκτη, αφού παρέα είχαν κατακτήσει τόσο το BCL του 2018 όσο και το Κύπελλο Ελλάδος.

Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση του ρόστερ της ομάδας και μια προσθήκη που αυξάνει την ποιότητα και τις λύσεις υψηλού επιπέδου της «Ένωσης» για τη νέα χρονιά.