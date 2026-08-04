Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησης, έκανε γνωστό το πότε θα φτάσουν οι παίκτες στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του «δικεφάλου του βορρά».

Ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει πολλές και σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, θέλοντας να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, αλλά και να είναι ανταγωνιστικός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, μέσω ανάρτησης έκανε γνωστό το πότε θα αφιχθούν μερικοί παίκτες στη Θεσσαλονίκη, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.

Αναλυτικά: