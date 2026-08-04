ΠΑΟΚ: Πότε φτάνουν Θεσσαλονίκη οι παίκτες
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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησης, έκανε γνωστό το πότε θα φτάσουν οι παίκτες στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του «δικεφάλου του βορρά».
Ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει πολλές και σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, θέλοντας να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, αλλά και να είναι ανταγωνιστικός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, μέσω ανάρτησης έκανε γνωστό το πότε θα αφιχθούν μερικοί παίκτες στη Θεσσαλονίκη, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.
Αναλυτικά:
- Μπριν Ταϊρί: 05/08, 12:00 μ.μ
- Μπεν Μουρ: 07/08, 08:45 π.
- Μάρκους Φόστερ: 09/08, 08:45 π.μ
- Τρέβορ Χάγκινς: 09/08, 08:45 π.μ
- ΡαϊΚουάν Γκρέι: 09/08, 14:15 μ.μ
- Ναζ Μήτρου-Λονγκ: 09/08, 15:15 μ.μ
- Κάιλ Αλεξάντερ: 09/08, 20:25
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@Photo credits: instagram_paokbasketball
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