Η περίπτωση του Τζεφ Ντάουτιν απομακρύνεται για την ΑΕΚ που στρέφεται σε άλλους παίκτες για την ενίσχυση στα γκαρντ.

H AEK συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να ενισχυθεί ενόψει της πολύ σημαντικής σεζόν που έρχεται στο BCL και φυσικά έχει στο μυαλό της και το NBA Europe που θα ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28 και θέλει να είναι μέρος του.

Η Ένωση εξέταζε τον Τζεφ Ντάουτιν και ήταν σε επαφές με την πλευρά του παίκτη προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της στα γκαρντ. Ωστόσο η περίπτωση του απομακρύνεται και δεν προχωράει, με την Βασίλισσα να στρέφεται σε άλλες επιλογές συνεχίζοντας να ψάχνει έναν ποιοτικό παίκτη για combo guard.

Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για τη θέση «2» έχει τον MVP του BCL, Φρανκ Μπάρτλεϊ και στο «3» έχει συμφωνήσει με τον δεύτερο σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος, Λάντερς Νόλεϊ. Ένα εξαιρετικό δίδυμο σκόρερ για την περιφέρεια της. Στη θέση του point guard αναζητά έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά με έφεση στο σκοράρισμα και σκανάρει την αγορά για την καλύτερξη δυνατή επιλογή.

Δεν θέλει να περιμένει να χάσει χρόνο η Ένωση που ήδη εξετάζει άλλες περιπτώσεις που έχει στη λίστα της και θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο με τον γκαρντ για να πάει στη συνέχεια στον power forward που θα πλαισιώσει τον Μπράουν στη θέση «4», αλλά και την ενίσχυση με Έλληνα παίκτη που θα προσφέρει λύσεις στο «3» και το «4».

Η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα φορτσάρει και κλείνει τα κενά της έχοντας ανακοινώσει τους Τζόσεφ και Γυμνόπουλο, ενώ έχει κλείσει και τον Χαρτώνα μαζί με τον Λάντερς Νόλεϊ όπως είπαμε παραπάνω.