Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες των παιχνιδιών της ΑΕΚ στο BCL.

Η ΑΕΚ χτυπά σε όλα τα... μέτωπα και θέλει να είναι ισχυρή στην πολύ κρίσιμη σεζόν που έρχεται στο BCL, έχοντας καταθέσει και φάκελο εδώ και μήνες για να μπει στη συγκεκριμένη διοργάνωση και κάνει τα πάντα για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν μία από τις 12 μόνιμες άδειες.

Η Ένωση έφτιαξε και ένα υπέροχο video με αναδρομή στην ιστορία της για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, ενώ γνωστές έγιναν και οι ημερομηνίες για τα ματς στους ομίλους του BCL. Ξεκίνημα στις 7 Οκτώβρη στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική (19:00, 7/10): ΑΕΚ - Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό

2η αγωνιστική (19:00, 21/10): ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική (19:00, 4/11): Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ

4η αγωνιστική (19:00, 18/11): ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι

5η αγωνιστική (15/12): Νικητής που θα προκύψει από τον προκριματικό- ΑΕΚ

6η αγωνιστική (21:30, 22/12): Αντβέρπ - ΑΕΚ