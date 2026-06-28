Η ΑΕΚ συνεχίζει να χτυπά σε όλα τα μέτωπα και επενδύει στο ταλέντο του Βασίλη Χαρτώνα.

Η ΑΕΚ δεν σταματά να ψάχνει τρόπους για να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Οι άνθρωποι της Ένωσης κινήθηκαν γρήγορα και έξυπνα και έκλεισαν τον αθλητικό σέντερ της Στρασμπούρ και κορυφαίο ριμπάουντερ στη Γαλλία, Νέλι Τζόζεφ.

Αλλά η Βασίλισσα κοιτάζει και το μέλλον της. Η Ένωση όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της και τον Βασίλη Χαρτώνα που αποτελεί ένα από τα κορυφαία prospects στην Ελλάδα.

Ο 18χρονος, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ, εντυπωσίασε με τη ΔΕΚΑ και κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΘ όντας ο MVP.

Ο Βασίλης Χαρτώνας πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο πολλών ετών με την Ένωση, με τους Ντράγκαν Σάκοτα και Μάκη Αγγελόπουλο να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κίνηση.

Η ΑΕΚ παρακολουθούσε τον Βασίλη Χαρτώνα τα τελευταία χρόνια, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν συζητήσεις με την πλευρά του. Τότε δεν είχε προχωρήσει η περίπτωση, αλλά μετά από έναν χρόνο όλα δείχνουν πως ο παίκτης θα αποτελέσει μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ.

Ο Βασίλης Χαρτώνας θα βρεθεί στο ρόστερ της ΑΕΚ και το πλάνο είναι να πάρει κάποιες ευκαιρίες από τον Σάκοτα κατά τη διάρκεια της σεζόν.