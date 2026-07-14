Το συγκινητικό video της ΑΕΚ για τα διαρκείας με αναδρομή στην ιστορία της: «Μαζί για τη νέα εποχή»

H KAE AEK έφτιαξε ένα ξεχωριστό video για τα διαρκείας της νέας σεζόν με πολλές σπουδαίες στιγμές του παρελθόντος να κλέβουν την παράσταση.

Η ΑΕΚ χτυπά σε όλα τα... μέτωπα και θέλει να είναι ισχυρή στην πολύ κρίσιμη σεζόν που έρχεται στο BCL, αφού οι δύο φιναλίστ παίρνουν εισιτήριο για το ΝΒΑ Εurope. Άλλωστε οι άνθρωποι της Ένωσης έχουν καταθέσει και φάκελο εδώ και μήνες για να μπουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση και κάνουν τα πάντα για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν μία από τις 12 μόνιμες άδειες.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ξεκίνησε σήμερα (Τρίτη, 14/07) μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να φτιάχνει ένα ξεχωριστό video που υπάρχουν αρκετές συγκινητικές στιγμές στην ιστορία της Βασίλισσας που φυσικά έχει χαρές και λύπες.

Ξεχωρίζουν όλα τα τρόπαια που κατακτήθηκαν στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Υπάρχουν αναφορές και στην ταινία του «1968», στην ισονομία και στη δικαιοσύνη και φυσικά στην τεράστια ιστορία της και στον ξεριζωμό του συλλόγου μακριά από το... σπίτι της.

Στο τέλος γίνεται ειδική μνεία στο Διηπειρωτικό του 2019 στη Βραζιλία και η ΚΑΕ καλεί τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια και να κλείσει το εισιτήριο διαρκείας του για τη νέα σεζόν, η οποία είναι πολύ κρίσιμη με το τοπίο που δημιουργείται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.