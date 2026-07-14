ΑΕΚ BC Academy: Ενίσχυση στο προπονητικό επιτελείο
Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει εξελίξει την Ακαδημία της και κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε στην Ακαδημία της Ένωσης προσπαθούν να φτιάξουν όχι μόνο καλούς παίκτες, αλλά και σωστούς ανθρώπους.
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Η ΑΕK BC Αcademy συνεχίζει να ενισχύεται στο τεχνικό επιτελείο και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Μαύρο, ο οποίος εξειδικεύεται στην εκπαίδευση αθλητών μικρών ηλικιών.
Tη σεζόν που πέρασε, οι Έφηβοι της ΑΕΚ με προπονητή τον Λευτέρη Καλογήρου, δεν πτοήθηκαν από το γεγονός πως κυνηγούσαν στο σκορ στα τελευταία λεπτά, έδειξαν χαρακτήρα, έκαναν την ανατροπή και πήραν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ μετά τη νίκη τους με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι.
Αναλυτικά
Ο Μαύρος στην AEK BC ΑCADEMY
Η ΑΕΚ ΒC ACADEMY ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου της με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού της προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νίκο Μαύρο,
πτυχιούχο προπονητή μπάσκετ, απόφοιτο του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση αθλητών μικρών ηλικιών.
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