Ο Δημήτρης Φλιώνης είναι κάτι παραπάνω από παίκτης και αρχηγός στην ΑΕΚ και εντός της ομάδας είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά!

ΑΕΚ χωρίς Φλιώνη, γίνεται; Μάλλον δεν γίνεται! Η σχέση της Ένωσης με τον αρχηγό της ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Είναι κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ παραπάνω από μια επαγγελματική σχέση. Μια σχέση που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα.

Κανείς εντός των «κιτρινόμαυρων» τειχών δεν μπορεί να σκεφτεί την ΑΕΚ χωρίς τον αρχηγό της. Ειδικά ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος εκτιμάει και με το παραπάνω την προσφορά του στην ομάδα. Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, όσο και έξω από αυτές.

Η λέξη «αφοσίωση» αντιπροσωπεύει στο έπακρο τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Άπαντες μιλούν με τα καλύτερα λόγιο για τον χαρακτήρα του, τον επαγγελματισμό του και την ψυχή που καταθέτει κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ. Ξεχνάει κανείς ότι στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της GBL είχε αγωνιστεί κανονικά παρά το γεγονός ότι είχε χάσει τον πατέρα του;

Μπορεί να ακούγονται «σειρήνες» και να... ηχούν δίπλα από τα αυτιά του, αλλά υπάρχει η διάθεση και η θέληση να γίνει νέα επέκταση στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, το οποίο και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028. Άλλωστε ο ίδιος έχει δεθεί πολύ με την ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να τον εκτιμά πολύ τόσο ως παίκτη όσο και σαν άνθρωπο!