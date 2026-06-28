Παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Νέλι Τζόζεφ, με τον Νιγηριανό φόργουορντ/σέντερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την Ένωση.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ μέχρι το 2028! Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ένωση και θα δώσει σημαντικές βοήθειες στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κυρίως στη ρακέτα.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για τις συζητήσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών, με τους «κιτρινόμαυρους» να επισημοποιούν τη συνεργασία τους.

Ο Νέλι Τζόσεφ την περασμένη σεζόν μέτρησε 12.8 πόντους ανά αγώνα με τη Στασμπούρ, ενώ μάζευε και 9 ριμπάουντ, νούμερο που τον καθιστά και τον κορυφαίο ριμπάουντερ της λίγκας στη Γαλλία.

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ πέραν του Τζόζεφ έχει κάνει δικό της και τον Βασίλη Χαρτώνα που αποτελεί ένα από τα κορυφαία prospects στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ( Nelly Junior Joseph, 24 χρ., 2μ.06).

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2001 στο Λάγος της Νιγηρίας, και μεγάλωσε στο Μπενίν. Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στο NCAA με την Iona Gaels και τους New Mexico Lobos, έχοντας ως μέσο όρο 10,3 πόντους και 8,9 ριμπάουντ.

Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε 12,8 πόντους, αλλά και 9 ριμπάουντ, γεγονός, που τον καθιστά ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της γαλλικής λίγκα».