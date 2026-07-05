ΑΕΚ: Εξετάζει τον Νόλεϊ
Ο Λάντερς Νόλεϊ είναι στο μικροσκόπιο για την ΑΕΚ, με την Ένωση να εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ.
Πρόκειται για έναν παίκτη 26 χρόνων, 2.01 ύψος, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ, καθώς αγωνίζεται στο «3» και στο «2», με την θέση του σμολ φόργουορντ να είναι κομβική, καθώς η Ένωση επί του παρόντος έχει κενά σε αυτή.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λάντερς Νόλεϊ αγωνίστηκε στη Νανσί, έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, σε 29 αναμετρήσεις με την γαλλική ομάδα.
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Παράλληλα πρόκειται για έναν παίκτη που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL ως παίκτης του Άρη.
Η ΑΕΚ έχει βγει δυναμικά το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έχοντας ανακοινώσει τους Τζόσεφ και Γυμνόπουλο, ενώ έχει κλείσει και τον Χαρτώνα.
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