Η περίπτωση του Λάντερς Νόλεϊ έχει ξεχωρίσει για την ΑΕΚ, με τον παίκτη να είναι στη λίστα της Ένωσης.

Ο Λάντερς Νόλεϊ είναι στο μικροσκόπιο για την ΑΕΚ, με την Ένωση να εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ.

Πρόκειται για έναν παίκτη 26 χρόνων, 2.01 ύψος, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ, καθώς αγωνίζεται στο «3» και στο «2», με την θέση του σμολ φόργουορντ να είναι κομβική, καθώς η Ένωση επί του παρόντος έχει κενά σε αυτή.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λάντερς Νόλεϊ αγωνίστηκε στη Νανσί, έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, σε 29 αναμετρήσεις με την γαλλική ομάδα.

Παράλληλα πρόκειται για έναν παίκτη που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL ως παίκτης του Άρη.

Η ΑΕΚ έχει βγει δυναμικά το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έχοντας ανακοινώσει τους Τζόσεφ και Γυμνόπουλο, ενώ έχει κλείσει και τον Χαρτώνα.