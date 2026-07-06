Η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση του Basketball Champions League ξεκίνησε, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τα γκρουπ δυναμικότητας της νέας σεζόν.

Το Basketball Champions League ετοιμάζεται να ανοίξει το κεφάλαιο της 11ης αγωνιστικής του χρονιάς, με την Ελλάδα να έχει και φέτος ισχυρή εκπροσώπηση. Η ΑΕΚ και το Περιστέρι έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των ομίλων, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα επιδιώξουν να βρεθούν εκεί μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών.

Ενόψει της κλήρωσης της νέας σεζόν, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας για τις 30 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη regular season. Σε αυτές θα προστεθούν ακόμη δύο σύλλογοι, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους μέσω των προκριματικών τουρνουά.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, γεγονός που της δίνει θεωρητικά πιο ευνοϊκή αφετηρία στην κλήρωση, ενώ το Περιστέρι τοποθετήθηκε στο δεύτερο. Οι δύο ομάδες που θα προκύψουν από τα προκριματικά θα συμπληρώσουν το τέταρτο και τελευταίο γκρουπ.

Η κλήρωση για τη regular season είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Ελβετία, όπου θα διαμορφωθούν οι οκτώ όμιλοι της διοργάνωσης, αποτελούμενοι από τέσσερις ομάδες ο καθένας. Οι πρωτοπόροι των ομίλων θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους μέσω σειρών play-in, που θα κριθούν στις δύο νίκες (best-of-three).

Στα προκριματικά, τόσο ο Προμηθέας όσο και ο Κολοσσός συμμετέχουν στο δεύτερο προκριματικό τουρνουά. Οι Πατρινοί τοποθετήθηκαν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι Ροδίτες στο τρίτο, με το σύστημα της κλήρωσης να προβλέπει ότι οι ομάδες του πρώτου γκρουπ θα αντιμετωπίσουν αντιπάλους από το τέταρτο και εκείνες του δεύτερου γκρουπ ομάδες από το τρίτο.

Οι αναμετρήσεις των προκριματικών θα διεξαχθούν το διάστημα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου, με το αναλυτικό πρόγραμμα να αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.