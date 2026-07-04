Η Σερβία του Στέβαν Μίγιοβιτς (βοηθός του Σάκοτα στην ΑΕΚ) προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου U17, με τον Έργκιν Άταμαν που ήταν στο γήπεδο και είδε το ματς να διαμαρτύρεται για μια φάση στον διαιτητή.

Η Σερβία κατάφερε να επικρατήσει με 76-71 της Τουρκίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 στην Κωνσταντινούπολη και με αυτόν τον τρόπο να περάσει στον τελικό που περιμένουν οι ΗΠΑ. Προπονητής των Σέρβων ο Στέβαν Μίγιοβιτς που είναι assistant του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ.

Πάντως το ματς είδε και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν που δεν κατάφερε να μείνε ψύχραιμος και αντέδρασε. Ο head coach των Ανδρών της Τουρκίας έγινε έξαλλος με έναν από τους διαιτητές.

Δεν συμφώνησε με ένα επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε παίκτης των Τούρκων, σηκώθηκε από τη θέση του και τα έψαλλε στον διαιτητή.

Στα του ματς, ο Κουστουρίτσα είχε 25 πόντους για τους νικητές και ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ για τους ηττημένους ο γιος του Ίμπο Κουτλουάι, Ομέρ μέτρησε και εκείνος 25 πόντους, αλλά και 8 ασίστ με 7 ριμπάουντ.