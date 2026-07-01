H AEK σχηματίζει σιγά σιγά το ρόστερ της, αφού ο ΚιΣόν Φίζελ θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ πριν λίγες μέρες ενίσχυσε την frontline της με την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών (1+1) με την Ένωση όπου το καλοκαίρι του 2027 υπάρχει οψιόν και από τις δύο πλευρές.

Μια σπουδαία κίνηση από τους «κιτρινόμαυρους» η οποία ισοδυναμεί με μια τεράστια υπέρβαση από την διοίκηση της ΑΕΚ. Ήταν μια από τις πιο δαπανηρές από οικονομικής πλευράς κινήσεις του Μάκη Αγγελόπουλου, κάτι που αποτυπώνεται περίτρανα στην γλώσσα των αριθμών.

Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ θα λάβει για τον πρώτο χρόνο 550.000 ευρώ και τον δεύτερο 650.000 ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και τα bonus επίτευξης στόχων οι συνολικές απολαβές του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ θα φτάσουν τα 1.3-1.4 εκατομμύρια ευρώ.

Με Φίζελ και τη νέα σεζόν

Η Ένωση θα έχει ένα ιδιαίτερα δυνατό δίδυμο τη νέα σεζόν στη θέση του σέντερ. Αυτό γιατί στην Βασίλισσα θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο ΚιΣόν Φίζελ. Ο Αμερικανός ψηλός είχε option και για τη σεζόν που έρχεται στο συμβόλαιο του. Οι δύο πλευρές θέλησαν να συνεχίσουν την συνεργασία τους και ο έτσι ο παίκτης θα προσφέρει λύσεις στο «5» και τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ είχε το δικαίωμα για opt-out για την νέα σεζόν, όμως δεν το άσκησε, κρατώντας τον παίκτη. Το deadline ήταν στις 30 Ιούνη.

Πλέον η ΑΕΚ θα έχει για τη θέση του σέντερ τους Τζόζεφ, Φίζελ και Σκορδίλη, αφού και ο Έλληνας ψηλός έχει συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περιόδο. Θα δίνει βοήθειες και φέτος ερχόμενος από τον πάγκο.

O Φίζελ έκανε ορισμένες καλές εμφανίσεις στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν με κορυφαία όλων τα όσα έκανε κόντρα στη Ρίτας στον τελικό του BCL, όπου είχε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Είχε τραυματιστεί στο δεξί μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας κόντρα στον Άρη στις 25 Μάη. Στο BCL μέτρησε 7.6 πόντους και 4.8 ριμπάουντ, ενώ στο πρωτάθλημα τελείωσε με 5.6 πόντους και 3.2 ριμπάουντ.

Έτσι στο ρόστερ της η ΑΕΚ έχει πλέον τους Φλιώνη, Κατσίβελη, Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Σκορδίλη, Τζόζεφ και Φίζελ, ενώ έχει επενδύσει στους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο.