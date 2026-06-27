Οι κινήσεις του Άρη υποδηλώνουν τη δημιουργία 15μελους ρόστερ και με τις διαφαινόμενες προσθήκες των Αντετοκούνμπο, Λαρεντζάκη θα σχηματιστεί κορμός οκτώ Ελλήνων παικτών.

Τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα μέσα από τη δραστηριότητα του Άρη στο μεταγραφικό παζάρι. Καταρχήν, η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ η οποία επιδιώκεται – και ήδη έχει επιτευχθεί – μέσα από τη ραγδαία αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού. Το δόγμα του… «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις» προφανέστατα ισχύει και στην αγορά του αθλητισμού. Οι «κίτρινοι» ήδη πρόσθεσαν παίκτες επιπέδου Euroleague όπως οι Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μπιρτς, παράλληλα έπεισαν τον Ι Τζέι Λίντελ να μετακομίσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι εν ενεργεία διεθνής και από τους Έλληνες παίκτες με εξαιρετική (περσινή) σεζόν.

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά τη χρονική διάρκεια των συνεργασιών καθώς – ως επί των πλείστων – αυτές προβλέπουν (τουλάχιστον) διετή συμβόλαια. Είναι φανερό δηλαδή ότι Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης δεν φτιάχνουν ομάδα… μιας χρήσης αλλά το αγωνιστικό όραμα επεκτείνεται και στην επόμενη σεζόν ανεξαρτήτως του σκοπού ανταπόκρισης στους στόχους της επόμενης χρονιάς. Προφανέστατα υπολογίζουν και το ενδεχόμενο δρομολόγησης σημαντικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν.

Το τρίτο συμπέρασμα σχετίζεται με τη δημιουργία ελληνικού κορμού όπου και εκεί, οι συμφωνίες είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο χρόνων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επικυρωθεί η συμφωνία με τον Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη με τον οποίον ήδη οι Θεσσαλονικείς έχουν συζητήσει. Στο ρόστερ ήδη υπάρχουν οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Λευτέρης Μποχωρίδης, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης, ο νεαρός Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου και φυσικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Σύντομα θα προστεθεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί το ίδιο και με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Το όλο εγχείρημα αποδεικνύει ότι ο 44χρονος τεχνικός θέλει να έχει επιλογές από τη συνομοταξία των γηγενών παικτών και να μη λειτουργεί πάνω στη λογική των… μετρημένων κουκιών. Προφανώς όμως θα είναι και στη δυσάρεστη θέση «κοψιμάτων» παικτών και ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Η υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου

Το όνομα του διεθνούς γκαρντ ήταν στην ημερήσια διάταξη του Άρη υπό την προϋπόθεση αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό. Είναι επίσης αλήθεια ότι μετά από ένα σημείο οι «κίτρινοι» ένιωθαν «ασφαλείς» για την επιστροφή του παίκτη στο σενάριο αποδέσμευσής του από τους «πράσινους». Ταυτοχρόνως όμως, ήξεραν ότι οποιαδήποτε σκέψη του Βασίλη Τολιόπουλου είχε ως βάση το ενδεχόμενο παραμονής του Εργκίν Αταμάν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Η αποχώρηση του Τούρκου προπονητή από την αθηναϊκή ομάδα, παράλληλα της πρόσληψης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άλλαξε τα δεδομένα της όλης ιστορίας. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο «Ζοτς» υπολογίζει κανονικά τον Τολιόπουλο στην ομάδα της ερχόμενης σεζόν, ήδη μάλιστα του το έκανε σαφές σε κατ’ ιδίαν συζήτηση μαζί του.

Για την ακρίβεια, εκτιμήθηκε η συνέπειά του – όπως και αυτή του Ντίνου Μήτογλου – καθώς αμφότεροι ήταν σαν… εξοστρακισμένοι στη διάρκεια της χρονιάς αλλά στους τελικούς της GBL Basket League έδειξαν ότι στο μεσοδιάστημα δούλεψαν αρκετά για να εμφανιστούν έτοιμοι, εάν κι εφόσον χρειαζόταν. Ως εκ τούτου, αυτό το κεφάλαιο άρχισε να ξεθωριάζει στον Άρη από το διάστημα των τελικών του Πρωταθλήματος όταν άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς.

Ένας ψηλός και (όλα δείχνουν)… τέλος

Βάσει των υπογεγραμμένων συμφωνιών, αυτή τη στιγμή ο Άρης διαθέτει έξι ξένους παίκτες. Πρόκειται για τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μοκόκα, Λιντέλ, Μπιρτς και τον Αμίν Νούα. Την ερχόμενη εβδομάδα εκπνέει η προθεσμία αγοράς των δικαιωμάτων του Αμίν Νούα. Μέχρι τις 5 Ιουλίου έχει το δικαίωμα – κάθε ομάδα της Euroleague – να καταβάλλει το ποσό της ρήτρας και να τον αποκτήσει. Καθώς τα δεδομένα στην υπόθεση του Γάλλου φόργουορντ έχουν αλλάξει πολλές φορές στις τελευταίες 20-30 ημέρες, η τελευταία σκέψη του Άρη προβλέπει την παραμονή του παίκτη στην ομάδα.

Κι αυτή η υπόθεση δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με την πρόθεση απόκτησης ενός ακόμη ψηλού όπου οι «κίτρινοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον. Κι αυτή η σκέψη μοιάζει λογική από τη στιγμή που τόσο ο τελευταίος όσο και ο Ι Τζέι Λίντελ δεν έχουν την εμπειρία της Ευρώπης. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τον χρόνο που θα χρειαστούν για να την αφομοιώσουν, οπότε η παραμονή του κορυφαίου παίκτη της ομάδας (την περσινή χρονιά) είναι η πλέον ασφαλής επιλογή.

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την προσθήκη ενός ακόμη ψηλού, ο Άρης θα φτάσει στους επτά ξένους κι εκεί θα σταματήσει εκτός κι αν αλλάξουν ξανά τα δεδομένα της υπόθεσης Νούα. Αν δηλαδή «κλείσει» και τυπικά η υπόθεση Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αυτομάτως θα «φύγει» από την κορυφή της ατζέντας το θέμα της επιπλέον ενίσχυσης της περιφερειακής γραμμής. Αυτό θα ανοίξει εάν κι εφόσον κριθεί – στα τεστ προετοιμασίας ή στα πρώτα παιχνίδια – ότι υπάρχει σχετική ανάγκη.