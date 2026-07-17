Ρόμπινσον Ερλ: «Έψαχνα να βρω την ιδανική κατάσταση για μένα»

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ εξήγησε την απόφαση αποχώρησης από το ΝΒΑ και υπογραφής διετούς συμβολαίου με τον Άρη.

Αναμφίβολα, η επίτευξη συνεργασίας του Άρη με τον 26χρονο φόργουορντ αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένων των αρνήσεων του παίκτη σε κρούσεις που είχε δεχθεί από ομάδες της Euroleague. Ο Άρης έκανε το μεγάλο κόλπο και για να τα καταφέρει, χρειάστηκε να προσφέρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη σύγχρονη ιστορία του club. Ο δε Αμερικανός αποφάσισε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τη στιγμή που δεν βρήκε εγγυημένο συμβόλαιο κι έχοντας «κουραστεί» από τη διαδικασία των two way contracts.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που έχω να γίνω παίκτης του Άρη. Μετά από πέντε σεζόν στο ΝΒΑ, έψαχνα να βρω την ιδανική κατάσταση για να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης, να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να αποτελέσω κομμάτι μιας κατάστασης που αξίζει. Από τις συζητήσεις μου με την ομάδα, έγινε ξεκάθαρο ότι ο Άρης έχει ένα μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης της Θεσσαλονίκης», είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ και ρωτήθηκε για τις διαφορές μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.

«Ενώ αυτή θα είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν μου στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία να πάρω μία γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της Εθνικής των ΗΠΑ. Επίσης, είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί και εναντίον πολλών Ευρωπαίων παικτών στην καριέρα μου στο ΝΒΑ. Πάντα σεβόμουν το στιλ του μπάσκετ που παίζεται εδώ, την έμφαση που δίνεται στα βασικά του αθλήματος, στην κίνηση της μπάλας, στη σκληράδα, στην ομαδική εκτέλεση. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και ανυπόμονος να προσαρμοστώ, ενώ θα φέρνω και τη δική μου εμπειρία και το IQ για να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ την ομάδα να κερδίζει».

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ μίλησε και για τις παραστάσεις του μέσα από την παρακολούθηση βίντεο του Άρη. «Όσα περισσότερα μάθαινα, τόσο μεγάλωνε ο ενθουσιασμός μου. Είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, υπερήφανη παράδοση, με μία από τις πιο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων στην Ευρώπη. Μπορείς να νιώσεις πόσα σημαίνει αυτός ο οργανισμός για τη Θεσσαλονίκη. Το να αποτελείς κομμάτι αυτού του κλαμπ, με τέτοια ιστορία, είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω σ’ αυτό το γήπεδο… Οι συζητήσεις μας ήταν ένας βασικός λόγος που ένιωσα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα. Ο κόουτς Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης μου ανέλυσαν ένα σαφές όραμα για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και εκτίμησα το πώς αξιολογούν το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε, τη σημασία του να παίζουμε ως ομάδα και του να χτίσουμε μία νοοτροπία νικητή. Πιστεύουν στην πληθωρικότητά μου και τη θέλησή μου να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό «κουμπώνει» τέλεια με τον τρόπο που πάντα προσέγγιζα το παιχνίδι κάνοντας όλα αυτά τα «μικρά» πράγματα στο παρκέ».

Ο Αμερικανός έστειλε κι ένα μήνυμα στους φίλους του Άρη. «Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα που ήδη μου έχετε επιφυλάξει. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη και να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ. Υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω κάθε μέρα, με ενέργεια, σκληράδα, και πάνω απ’ όλα ομαδικό πνεύμα. Εκτός παρκέ, επίσης ανυπομονώ να μάθω την οικογένεια του Άρη γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ αφορά στο χτίσιμο προσωπικών σχέσεων, στον ίδιο βαθμό που αφορά και στο να κερδίζεις αγώνες. Η πίστη μου, μου έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους δίπλα μου όπου κι αν είμαι και εύχομαι να δημιουργήσω ένα θετικό αντίκτυπο εντός κι εκτός παρκέ. Θα σας δω όλους πολύ σύντομα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά».