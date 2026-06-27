Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνεχίζει στον Άρη
Μέσω ανακοίνωσης ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Έλληνα σέντερ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας τους. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπου αγωνίστηκε πέρσι δανεικός από τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον @Kostas_ante13 και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 27, 2026
💻 https://t.co/Klyxlyn0uG#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TYVIC9sw54
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