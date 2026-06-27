Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνεχίζει στον Άρη

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνεχίζει στον Άρη

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνεχίζει στον Άρη
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Μέσω ανακοίνωσης ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Έλληνα σέντερ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας τους. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπου αγωνίστηκε πέρσι δανεικός από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

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@Photo credits: INTIME
     

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