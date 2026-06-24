Ο Κεμ Μπιρτς είναι και επισήμως παίκτης του Άρη καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε μια συμφωνία η οποία χρονολογείται από τις αρχές του Ιούνη αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί λόγω των υποχρεώσεων του Κεμ Μπιρτς. Ο Καναδός σέντερ έρχεται ως Πρωταθλητής (Τουρκίας) στον Άρη, στην επιστροφή του στην GBL Basket League – έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό – καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Khem Birtch έως το 2028. Ο Καναδός Khem Birtch είναι γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου του 1992 και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2011 στο University of Pittsburgh. Το 2012 «μετακόμισε» στο UNVL και τους Runnin' Rebels, όπου στην πρώτη χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων στην περιφέρειά του σε ριμπάουντ (10.2) και κοψίματα (3.8). Το 2014, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Miami Heat, αγωνίστηκε στη θυγατρική τους, Sioux Falls Skyforce, με 11.1 πόντους, 9.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.8 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2015 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Usak Sportif, όπου μέτρησε 10.5 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 1.3κοψίματα. Το 2016-17 έπαιξε στον Ολυμπιακό, όντας συμπαίκτης του νυν προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη, με 7.3 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1 κόψιμο στη Euroleague. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Από το 2017 έως το 2021, ο Birtch αγωνίστηκε στους Orlando Magic. Προς το τέλος της σεζόν2020-21 υπέγραψε στους Toronto Raptors, όπου σε 19 αγώνες είχε 11.9 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.2 κοψίματα. Παρέμεινε στους Καναδούς έως το 2023.

Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Girona και το 2024 υπέγραψε στη Fenerbahce. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε τη Euroleague το 2025, δύο νταμπλ, το 2025 και το 2026, ένα Super Cup το 2025, ενώ το 2025 ήταν ο MVP της τελικής σειράς των τουρκικών πλέι οφ».