Ο Άρης ήθελε, ο Βασίλης Σπανούλης επέμεινε και ο Άρης ολοκληρώνει μια σπουδαία μεταγραφή καθώς ο Ματ Μόργκαν θα γίνει δικός του με συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων!

Ο Άρης ολοκληρώνει μία ακόμη ακόμη… ευρωλιγκάτη μεταγραφή και μάλιστα παίκτη ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 13.5 πόντους κατά μέσο όρο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο 29χρονος γκαρντ Ματ Μόργκαν ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν στη Βίρτους Μπολόνια θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των «κίτρινων» σε μια υπόθεση η οποία πέρασε από πολλά κύματα αλλά το μεγάλο «θέλω» του Άρη σε συνδυασμό με την επιμονή του Βασίλη Σπανούλη έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας κίνησης.

Αυτή η μεταγραφή είναι σπουδαία γιατί οι Θεσσαλονικείς είχαν να διαγωνιστούν ομάδες της Euroleague, αλλά κινήθηκαν έξυπνα, κυρίως όμως μέτρησε η σχέση του Αμερικανού με τον Βασίλη Σπανούλη και η μεθοδική διαχείριση της υπόθεσης από τον Νίκο Ζήση. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Ματ Μόργκαν είναι από τους γκαρντ που παρακολουθεί ο 44χρονος τεχνικός από την εποχή που ήταν στο Περιστέρι. Έχοντας σχηματίσει σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά του από τη σεζόν (2022-23) που ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στη Λε Μαν - είχε 20.5 πόντους κατά μέσο όρο και αναδείχθηκε 3ος κορυφαίος σκόρερ του γαλλικού Πρωταθλήματος, είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί μαζί του στο Περιστέρι.

Οι επιδόσεις του Μόργκαν δεν πέρασαν απαρατήρητες στο ευρωπαϊκό κοινό κι εκείνο το καλοκαίρι πήρε μεγάλη πρόταση από τους Λόντον Λάιονς στους οποίους κατέληξε. Η αγγλική ομάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά στο Eurocup κι έφτασε έως την ημιτελική φάση όπου αποκλείστηκε από την Παρί η οποία στη συνέχεια πήρε και τον τίτλο. Εκείνη τη σεζόν ο Μόργκαν ήταν ο κορυφαίος σκόρερ (16.5 πόντους) και δεύτερος πασέρ (3.9 ασίστ) της ομάδας.

Η καταπληκτική χρονιά του στους Λόντον Λάιονς ουσιαστικά του έδωσε και το εισιτήριο για την Euroleague καθώς μεταγράφηκε στη Βίρτους Μπολόνια μένοντας για δύο χρόνια. Στην παρθενική σεζόν του στην κορυφαία διοργάνωση είχε 7.8 πόντους ανά παιχνίδια για να ακολουθήσει ο περσινός διπλασιασμός των αριθμών του. Δεν είναι μόνο οι 13.5 πόντοι που είχε ανά παιχνίδι αλλά Μόργκαν εκτέλεσε με 36.7% (62/169) από μακρινή απόσταση και παράλληλα ήταν από τους πιο εύστοχους παίκτες της Euroleague από τη γραμμή των βολών με ποσοστό αποτελεσματικότητας 91.4%. Εξίσου εξαιρετικό ήταν και αυτό στα σουτ εντός παιδιάς (61%). Είναι παίκτης με +0.7 στην αναλογία ασίστ/λαθών.

Η ρελάνς των Ιταλών και η «νίκη» του Άρη

Οι «κίτρινοι» έκαναν πολλά για να προσεγγίσουν τον παίκτη. Επένδυσαν αρκετά στις άμεσες επαφές μαζί του και στο γεγονός ότι ήταν ξεκάθαροι τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ήξεραν παράλληλα ότι είχαν να ανταγωνιστούν τόσο την Μπασκόνια όσο και την Αρμάνι Μιλάνο η οποία επίσης εξέφρασε ενδιαφέρον. Κυρίως όμως, στις τελευταίες ημέρες επανήλθε η Βίρτους Μπολόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο, χθες, οι Ιταλοί ανέφεραν ότι ο Αμερικανός ήταν κοντά στην παραμονή του στην ιταλική ομάδα.

Ωστόσο, ο Άρης είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του και σε προφορικό επίπεδο τα είχε βρει με τον παίκτη. Οι Ιταλοί συμβιβάστηκαν με την απώλειά του, εξ’ ου και το σημερινό (21/6) δημοσίευμα για την κατάληξη της υπόθεσης.