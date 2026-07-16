Σπανούλης: «Έχω αποδείξει ότι είμαι νικητής»

Ο Βασίλης Σπανούλης, Ambassador του Giant Heart, μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας του, αλλά και για τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη θητεία του στη Μονακό.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανοίγει τα χαρτιά του σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Δώρα Παντέλη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον πάγκο του Άρη και κατέθεσε τη δική του άποψη για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Είδες στοιχεία του εαυτού σου στη συνεργασία σου με τον Mike James;

«Έχει φοβερό work ethic».

Στο μέλλον μπορεί να τον ξανά δούμε να τον έχει παίχτη...

«Ε θα δούμε»

Έχεις δει παιδιά να έχουν χαρακτηριστικά δικά σου;

«Εμένα πάντα το ταλέντο μου ήταν η πνευματική μου δύναμη και ο χαρακτήρας».