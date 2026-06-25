Εντός των επόμενων ωρών προβλέπεται η επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον Νέναντ Ντριμιτρίγεβιτς καθώς ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από τη Ζενίτ.

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι… «η Ζενίτ τερμάτισε τη συνεργασία της με τον Νένο Ντιμιτρίεβιτς. Κάτω από τους όρους της συμφωνίας, ο σύλλογος θα λάβει οικονομική αποζημίωση». Επί της ουσίας, η ομάδα της Ρωσίας έκανε γνωστό ότι ο Άρης αγόρασε τα δικαιώματα του παίκτη και φυσικά συμφώνησε μαζί του για συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον δύο χρόνων.

Στην ανακοίνωσή της, η Ζενίτ αναφέρει επίσης ότι ο Ντιμιτρίγεβιτς… «συμμετείχε σε 10 αγώνες της VTB League, μετρώντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 5,7 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ και 0,5 κλεψίματα ανά αγώνα. Στο κύπελλο, αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες, με μέσο όρο 6,3 πόντους, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 0,7 κλεψίματα. Τον Ιανουάριο, ο Ντριμιτρίεβιτς μετακινήθηκε στη Μπάγερν Μονάχου υπό τη μορφή δανεισμού, όπου και τελείωσε τη χρονιά με ενεργή συμμετοχή στη Euroleague και το Γερμανικό πρωτάθλημα».

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