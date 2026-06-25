Ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ενός ακόμη ψηλού και μέσα στις περιπτώσεις που απασχολούν είναι αυτή του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ (25, 2.03) Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια υπόθεση με υψηλό βαθμό δυσκολίας καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον έχει δεχθεί κρούσεις από αρκετές ομάδες για να αφήσει το ΝΒΑ για λογαριασμό της Ευρώπης αλλά δεν έκανε καμία αποδεκτή. Κύριο χαρακτηριστικό του 25χρονου Αμερικανού είναι η ευχέρειά του να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ψηλών καθώς παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Σημειώνεται πως θα συμμετάσχει στο Summer League του NBA, προκειμένου να βρει συμβόλαιο από ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ξετυλίγοντας την καριέρα του Ερλ Ρόμπινσον μέσα από τις επιδόσεις του στο high school εξασφάλισε πλήρη υποτροφία από ένα σωρό πανεπιστήμιο αλλά επέλεξε το Βιλανόβα. Ήταν ο rookie της χρονιάς στην Big Est και στην τελευταία του χρονιά στο πανεπιστήμιο είχε 15.7 πόντους και 8.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αυτός ήταν ο λόγος του πρόωρου τερματισμού της πανεπιστημιακής καριέρας του καθώς τη διέκοψε πρόωρα και επιλέχθηκε στο Νο32 του ντραφτ (2021) από τη Νέα Υόρκη η οποία τον έκανε ανταλλαγή με την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στην παρθενική σεζόν του στο ΝΒΑ και σε σύνολο 49 αγώνων είχε 7.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα. Στη διετία 2021-23 έπαιξε και 5 αγώνες με τη θυγατρική ομάδα της Οκλαχόμα έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς καθώς την περίοδο 2022-23 αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια με την Οκλαχόμα (6.8π., 4.2 ριμπ.). Τον Οκτώβρη του 2023 ήταν μέσα στα ανταλλάγματα στο trade με τους Χιούστον Ρόκετς που ενέπλεξε τους Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Βίκτορ Ολαντίπο αλλά και επιλογές των ντραφτ αλλά έναν μήνα μετά υπέγραψε two way contract στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Συνολικά στη σεζόν 2023-24 έπαιξε σε 39 παιχνίδια μη έχοντας βασικό ρόλο, εν αντιθέσει με την περίοδο 2024-25 όπου χρησιμοποιήθηκε σε 66 αγώνες και είχε 6.3 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Η περσινή χρονιά τον βρήκε αρχικά στο Ντάλας και στη συνέχεια στην Ιντιανάπολις για τους Πέισερς με τους οποίους είχε 4.6 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς ήταν στην G League με τους Τέξας Λέτζεντς όπου σε 29 παιχνίδια σκόραρε 16.8 πόντους, μαζεύοντας 11.6 ριμπάουντ ενώ οι 2.7 ασίστ ανά αγώνα στοιχειοθέτησε την κορυφαία του επίδοση.

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη, ωστόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν επιβεβαίωσε τίποτα.