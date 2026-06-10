Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στο «Telekom Center Athens» και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε Game 5.

Πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές του στο ΣΕΦ, προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ελλάδος.

Το Game 5 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (12/06, LIVE από το Gazzetta), με ώρα έναρξης 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.