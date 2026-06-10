Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του Game 5
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στο «Telekom Center Athens» και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε Game 5.
Πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές του στο ΣΕΦ, προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ελλάδος.
Το Game 5 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (12/06, LIVE από το Gazzetta), με ώρα έναρξης 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
- Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
- Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
- Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
- Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
- Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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