Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58: «Πράσινη» αντίδραση με σούπερ Χέιζ-Ντέιβις!

Γιώργος Κούβαρης
Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αφήνει πίσω την αστοχία του Game 1 και να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση (23π.) ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1).

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον 2ο τελικό της σειράς και χάρη στην τρομερή του άμυνα επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens με 68-58 και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών με 1-1 πριν μεταφερθουν στην Δευτέρα (8/6) στο ΣΕΦ.

Κι όλα αυτά δια χειρός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε την δική του εκδίκηση για το άστοχο βράδυ του Game 1. Ήταν στην κυριολοεξία ασταμάτητος έχοντας 23 πόντους με 4/8 δίποντα και 5/8 τρίποντα 38 λεπτά συμμετοχής. Ο Όσμαν ακολούθησε με 11 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος πήρε άριστα στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε.

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε πολύ άσχημη εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να τελειώσει το παιχνίδι έχοντας 20/51 εντός παιδιάς. Και με αυτήν την ήττα να μπει και φρένο στο φετινό του άηττητο εντός των συνόρων.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δια χειρός Κώστα Παπανικολάου μπήκε πολύ πιο αποφασισμένος από τον Παναθηναϊκό και επτά σερί πόντους του αρχηγού του, βρέθηκε να προηγείται με το «καλημέρα» του ντέρμπι με 7-0. Το μομέντουμ πήγε αμέσως στη πλευρά των φιλοξενούμενων οι οποίοι χάρη στην άμυνα τους και τις κακές επιλογές των γηπεδούχων στην επίθεση, είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ.

 

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 9-15, με τους παίκτες του Άταμαν να είχαν μόλις 4/14 εντός παιδιά, εκ των οποίων 4/11 δίποντα και 0/3 τρίποντα. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός είχε 4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 1/2 βολές, χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ (8 έναν 10) όπως στο πρώτο ματς της σειράς. Οι γηπεδούχοι είχαν κακές επιλογές στην επίθεση τους και γι’ αυτόν τον λόγο είχαν περιοριστεί σε μόλις εννέα πόντους ύστερα από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Στη συνέχεια η εικόνα του ντέρμπι άρχισε να αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις έχοντας τρέξει περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το ίδιο την υπεροχή του στη ρακέτα και αναλώθηκε σε άστοχα σουτ από την περιφέρεια. Κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στους «πράσινους» να βρουν σκορ με τους Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν και τον Τολιόπουλο να βάζει το κερασάκι για το επιμέρους 20-15 στην 2η περίοδο έως το 29-30 του ημιχρόνου.

Στο πρώτο μισό του αγώνα το «τριφύλλι» είχε συνολικά 8/19 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 4/5 βολές, 12-5 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 6 λάθη και 4 κλεψίματα, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε στην στατιστική του α’ μέρους 10/18 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 1/2 βολές, 16-5 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 7 λάθη και 1 κλέψιμο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν φουριόζοι και το δεύτερο ημίχρονο και έτρεξαν σερί 7-0 για το δικό τους +6 (36-30) αφήνοντας τον Ολυμπιακό χωρίς πόντους στα πρώτα 4.30 λεπτά της 3ης περιόδου. Αυτή ήταν και η σπίθα που έψαχνε ο Παναθηναϊκός ώστε να ελέγξει το παιχνίδι και να αλλάξει άρδην την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε αφήσει πίσω του το κακό επιθετικό βράδυ του ΣΕΦ και ήταν εκείνος που είχε πάρει από το χέρι την ομάδα του. Και μάλιστα την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνά του. Κάτι που αποτυπώθηκε από τους μόλις 8 πόντους του Ολυμπιακού με 1/11 εντός παιδιάς (1/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα) και 6/6 βολές.

Το +10 (48-38) της 3ης περιόδου ήταν το φυσικό επακόλουθο καθώς το μομέντουμ είχε γυρίσει ολοκληρωτικά υπέρ των γηπεδούχων. Ο Χέιζ-Ντέιβις έμοιαζε ασταμάτητος στην επίθεση έχοντας γυρίσει ολοκληρωτικά το τσιπάκι. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το παιχνίδι και να προηγηθεί και με 15 πόντους διαφορά (61-46 στο 35') έχοντας βάλει και τις βάσεις για τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς σε 1-1. Ο Ολυμπιακός ωστόσο προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φουρνιέ μειώνοντας σε 63-56 στο 38' έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 2-10.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε τρομερή άμυνα στα 3/4 του αγώνα. Έβγαλε αντίδραση και υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους σε πολύ κακές επιλογές στην δική τους επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν ασταμάτητος με 23 πόντους και έχοντας 4/8 δίποντα και 5/8 τρίποντα.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Εβιάν Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για τον Ολυμπιακό
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλος ο υπόλοιπος Ολυμπιακός. Υστέρησαν πολύ όλοι οι παίκτες.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1

  • Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
  • Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
  • Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
  • Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

Panathinaikos BC AKTORPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
6C. OsmanSF32:00114-9444-41000-503-4750662000035713
11N. Hayes-DavisPF38:14239-16564-8505-8620-0021320100231222
22J. GrantPG27:2382-6331-3331-3333-31002024020052912
25K. NunnSG35:3641-9110-101-8121-250022511012252
26M. LessortC26:3642-5402-5400-000-004482230032912
0T. ShortsPG8:1242-5402-4500-100-00000110001211
5P. KalaitzakisSG0:0000-000-000-000-00000000000000
17N. RogavopoulosSF8:4052-6331-3331-3330-00134201020018
20A. SamontourovPF0:0000-000-000-000-00000000000000
24G. KouzeloglouPF0:0000-000-000-000-00000000000000
27V. ToliopoulosPG10:0773-4752-21001-2500-00000110001286
44K. MitoglouPF13:1321-3331-3330-000-000331110011-24
TEAM TOTALS26-634117-33519-30307-97792332207903181983

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0T. Walkup24:1531/812%0/10%1/714%0/00%00042000-7-2
14S. Vezenkov31:5793/837%2/540%1/333%2/2100%05512000-510
16K. Papanikolaou21:4893/560%2/2100%1/333%2/2100%06601010-614
33N. Milutinov21:4052/366%2/366%0/00%1/250%12310101-97
94E. Fournier34:08155/1241%2/633%3/650%2/2100%16771600-716
1F. Ntilikina6:5100/20%0/10%0/10%0/00%00002000-6-2
5G. Larentzakis4:5600/20%0/10%0/10%0/00%10102100-3-2
21O. Netzipoglou0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25A. Peters16:1521/250%1/250%0/00%0/00%15612000-98
34C. Joseph20:0341/520%1/333%0/20%2/2100%0221410002
45D. Hall18:07114/4100%4/4100%0/00%3/475%21313312214
Team/Coaches0220000000
TOTAL2005820/5139%14/2850%6/2326%12/1485%629351619142367

     

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