Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αφήνει πίσω την αστοχία του Game 1 και να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση (23π.) ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1).

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον 2ο τελικό της σειράς και χάρη στην τρομερή του άμυνα επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens με 68-58 και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών με 1-1 πριν μεταφερθουν στην Δευτέρα (8/6) στο ΣΕΦ.

Κι όλα αυτά δια χειρός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε την δική του εκδίκηση για το άστοχο βράδυ του Game 1. Ήταν στην κυριολοεξία ασταμάτητος έχοντας 23 πόντους με 4/8 δίποντα και 5/8 τρίποντα 38 λεπτά συμμετοχής. Ο Όσμαν ακολούθησε με 11 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος πήρε άριστα στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε.

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε πολύ άσχημη εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να τελειώσει το παιχνίδι έχοντας 20/51 εντός παιδιάς. Και με αυτήν την ήττα να μπει και φρένο στο φετινό του άηττητο εντός των συνόρων.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δια χειρός Κώστα Παπανικολάου μπήκε πολύ πιο αποφασισμένος από τον Παναθηναϊκό και επτά σερί πόντους του αρχηγού του, βρέθηκε να προηγείται με το «καλημέρα» του ντέρμπι με 7-0. Το μομέντουμ πήγε αμέσως στη πλευρά των φιλοξενούμενων οι οποίοι χάρη στην άμυνα τους και τις κακές επιλογές των γηπεδούχων στην επίθεση, είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 9-15, με τους παίκτες του Άταμαν να είχαν μόλις 4/14 εντός παιδιά, εκ των οποίων 4/11 δίποντα και 0/3 τρίποντα. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός είχε 4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 1/2 βολές, χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ (8 έναν 10) όπως στο πρώτο ματς της σειράς. Οι γηπεδούχοι είχαν κακές επιλογές στην επίθεση τους και γι’ αυτόν τον λόγο είχαν περιοριστεί σε μόλις εννέα πόντους ύστερα από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Στη συνέχεια η εικόνα του ντέρμπι άρχισε να αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις έχοντας τρέξει περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το ίδιο την υπεροχή του στη ρακέτα και αναλώθηκε σε άστοχα σουτ από την περιφέρεια. Κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στους «πράσινους» να βρουν σκορ με τους Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν και τον Τολιόπουλο να βάζει το κερασάκι για το επιμέρους 20-15 στην 2η περίοδο έως το 29-30 του ημιχρόνου.

Στο πρώτο μισό του αγώνα το «τριφύλλι» είχε συνολικά 8/19 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 4/5 βολές, 12-5 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 6 λάθη και 4 κλεψίματα, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε στην στατιστική του α’ μέρους 10/18 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 1/2 βολές, 16-5 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 7 λάθη και 1 κλέψιμο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν φουριόζοι και το δεύτερο ημίχρονο και έτρεξαν σερί 7-0 για το δικό τους +6 (36-30) αφήνοντας τον Ολυμπιακό χωρίς πόντους στα πρώτα 4.30 λεπτά της 3ης περιόδου. Αυτή ήταν και η σπίθα που έψαχνε ο Παναθηναϊκός ώστε να ελέγξει το παιχνίδι και να αλλάξει άρδην την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε αφήσει πίσω του το κακό επιθετικό βράδυ του ΣΕΦ και ήταν εκείνος που είχε πάρει από το χέρι την ομάδα του. Και μάλιστα την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνά του. Κάτι που αποτυπώθηκε από τους μόλις 8 πόντους του Ολυμπιακού με 1/11 εντός παιδιάς (1/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα) και 6/6 βολές.

Το +10 (48-38) της 3ης περιόδου ήταν το φυσικό επακόλουθο καθώς το μομέντουμ είχε γυρίσει ολοκληρωτικά υπέρ των γηπεδούχων. Ο Χέιζ-Ντέιβις έμοιαζε ασταμάτητος στην επίθεση έχοντας γυρίσει ολοκληρωτικά το τσιπάκι. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το παιχνίδι και να προηγηθεί και με 15 πόντους διαφορά (61-46 στο 35') έχοντας βάλει και τις βάσεις για τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς σε 1-1. Ο Ολυμπιακός ωστόσο προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φουρνιέ μειώνοντας σε 63-56 στο 38' έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 2-10.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε τρομερή άμυνα στα 3/4 του αγώνα. Έβγαλε αντίδραση και υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους σε πολύ κακές επιλογές στην δική τους επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο

έπαιξε τρομερή άμυνα στα 3/4 του αγώνα. Έβγαλε αντίδραση και υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους σε πολύ κακές επιλογές στην δική τους επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν ασταμάτητος με 23 πόντους και έχοντας 4/8 δίποντα και 5/8 τρίποντα.

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν ασταμάτητος με 23 πόντους και έχοντας 4/8 δίποντα και 5/8 τρίποντα. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος

Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Εβιάν Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για τον Ολυμπιακό

ο Εβιάν Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για τον Ολυμπιακό ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλος ο υπόλοιπος Ολυμπιακός. Υστέρησαν πολύ όλοι οι παίκτες.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58 Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00) Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί) Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

Panathinaikos BC AKTOR POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index 6 C. Osman SF 32:00 11 4-9 44 4-4 100 0-5 0 3-4 75 0 6 6 2 0 0 0 0 3 5 7 13 11 N. Hayes-Davis PF 38:14 23 9-16 56 4-8 50 5-8 62 0-0 0 2 1 3 2 0 1 0 0 2 3 12 22 22 J. Grant PG 27:23 8 2-6 33 1-3 33 1-3 33 3-3 100 2 0 2 4 0 2 0 0 5 2 9 12 25 K. Nunn SG 35:36 4 1-9 11 0-1 0 1-8 12 1-2 50 0 2 2 5 1 1 0 1 2 2 5 2 26 M. Lessort C 26:36 4 2-5 40 2-5 40 0-0 0 0-0 0 4 4 8 2 2 3 0 0 3 2 9 12 0 T. Shorts PG 8:12 4 2-5 40 2-4 50 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 5 P. Kalaitzakis SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 N. Rogavopoulos SF 8:40 5 2-6 33 1-3 33 1-3 33 0-0 0 1 3 4 2 0 1 0 2 0 0 1 8 20 A. Samontourov PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 G. Kouzeloglou PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 V. Toliopoulos PG 10:07 7 3-4 75 2-2 100 1-2 50 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 8 6 44 K. Mitoglou PF 13:13 2 1-3 33 1-3 33 0-0 0 0-0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 -2 4 TEAM TOTALS 26-63 41 17-33 51 9-30 30 7-9 77 9 23 32 20 7 9 0 3 18 19 83