Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη (82-76) στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση επιστρέφοντας από το -17.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «αιώνιοι» τελικοί της Stoiximan GBL ξεκίνησαν με μία πραγματική... μάχη που εξελίχθηκε σε θρίλερ! Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού παίρνοντας προβάδισμα.

Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τρίτο δεκάλεπτο, το τριφύλλι βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει come back με τη βοήθεια του Ντίνου Μήτογλου, αλλά και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν, χωρίς όμως να το ολοκληρώσει. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (20π.), καθοριστικό ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ, ενώ αρνητικός και μοιραίος για τον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Χέιζ-Ντέιβις με 1/13 εντός πεδιας

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-5 χάρη σε τρίποντο του Κέντρικ Ναν, ενώ λίγο αργότερα ο Τσέντι Όσμαν έδωσε νέο προβάδισμα στους «πράσινους» για το 7-8. Ωστόσο, η μεγάλη αστοχία του Χέιζ-Ντέιβις, που μέτρησε συνολικά 0/3 προσπάθειες σε αυτό το σημείο, δεν επέτρεψε στην ομάδα του κόουτς Άταμαν να δείξει σταθερότητα. Ο Ολυμπιακός, παρότι ήταν βιαστικός στην επίθεση και υπέπεσε σε πέντε λάθη στα πρώτα έξι λεπτά, πατούσε καλύτερα αμυντικά και έβρισκε σκορ μέσα από τη δημιουργία του. Με διαδοχικά τρίποντα των Βεζένκοβ και Φουρνιέ στο 7', οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 13-8.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με τον Μήτογλου (13-10) και κυρίως τον εξαιρετικό Όσμαν για το 13-12. Ο Τζόουνς κάρφωσε για το 15-12, όμως ο Ναν ισοφάρισε άμεσα σε 15-15 με τρίποντο. Ο Φουρνιέ συνέχισε να δίνει λύσεις, πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ για το 18-15, με τον Τι Τζέι Σορτς να απαντά για το 18-17. Το φινάλε του δεκαλέπτου ανήκε στον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ευστόχησε σε εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο κάτω από το κέντρο στην εκπνοή για το 21-17, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ. Καθοριστικός παράγοντας για τον Ολυμπιακό ήταν η απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ, καθώς έκλεισε την περίοδο με 14 έναντι μόλις 4 του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κέντρικ Ναν ξεκίνησε «καυτός» με τρίποντο για το 21-20 και φτάνοντας γρήγορα τους 9 προσωπικούς πόντους. Ο Ολυμπιακός, όμως, είχε τις απαντήσεις, με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει εντυπωσιακό τρίποντο για το 24-20 και τον Τι Τζέι Σορτς να μειώνει προσωρινά σε 24-22. Οι βολές του Πίτερς για το 26-22 αποτέλεσαν την αρχή ενός εξαιρετικού διαστήματος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και βρήκαν εύκολους πόντους στην επίθεση.

Με βολές του Γουόρντ και καλάθι του Μιλουτίνοφ η διαφορά ανέβηκε στο 30-22, την ώρα που ο Βεζένκοβ πέρασε στον πάγκο μετά από άτσαλη πτώση στο παρκέ. Το καλάθι του Τζόζεφ διαμόρφωσε το 35-24, δίνοντας για πρώτη φορά στο παιχνίδι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 11-2 και συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό, με τον Φουρνιέ να γράφει το 40-26 στο 17:25 και να φτάνει τους 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους Λεσόρ και Όσμαν, μειώνοντας σε 40-30, όμως ο Πίτερς πέτυχε το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου για το 42-30, δίνοντας στον Ολυμπιακό σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο για το 45-32 και τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ να ανεβάζουν τη διαφορά στο +17 για το 49-32. Παρά τις προσπάθειες του Γκραντ (49-35) και του Ναν (49-37), οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις, με νέο τρίποντο του Φουρνιέ για το 52-37. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίαζε βελτίωση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, ενώ έδειχνε ακόμα πιο ευάλωτος αμυντικά, επιτρέποντας στον αντίπαλό του να ελέγχει τον ρυθμό και το σκορ.

Η εικόνα, όμως, άλλαξε 180 μοίρες χάρη στον Ντίνο Μήτογλου. Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι στο 26' για το 55-41, αλλά από εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» αντέδρασαν. Ο Μήτογλου με τρίποντο έκανε το 55-44 και ο Ναν μείωσε ακόμη περισσότερο στο 55-47 στο 27'. Ο διεθνής φόργουορντ συνέχισε το προσωπικό του σόου με νέο τρίποντο για το 57-50, όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε ισάριθμες φορές, κρατώντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 59-50. Ο Μήτογλου, ωστόσο, ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας και τρίτο τρίποντο για το 59-53, πριν ο Όσμαν μειώσει ακόμη περισσότερο σε 59-55. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Έλληνα φόργουορντ να ευστοχεί στο τέταρτο προσωπικό του τρίποντο για το 62-58, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι.

Ναν και Όσμαν μείωσαν στον πόντο με το καλημέρα σας στο τέταρτο δεκάλεπτο (64-61), ενώ ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό μετά από πολλή ώρα στο ματς (64-65). Ο Τζόουνς είχε τον τρόπο να διατηρήσει μπροστά τον Ολυμπιακό για το 69-65, όμως ο Ναν είχε την απάντησή του με γκολ φάουλ για το 69-68 στο 33'. Ο Τζόσεφ διατηρούσε το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα, αλλά ο Όσμαν έφερε το ματς στα ίσα με τρίποντο 4:30 πριν το φινάλε (73-73). O Bεζένκοβ ευστόχησε για το 75-73 κι έκτοτε και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες, ενώ οι δύο βολές του Φουρνιέ - σε φάση με τον Ναν που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού καθώς δεν φαίνεται να έρχεται σε επαφή με τον Γάλλο - διαμόρφωσαν το 77-73 με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Τόμας Γουόκαπ την κρίσιμη στιγμή ευστόχησε από την περιφέρεια (80-73) κλειδώνοντας τη νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι, ο Όσμαν πάλεψε, αλλά η νίκη άνηκε στους Πειραιώτες.



Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

Ο MVP... Ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΏΡΙΣΕ... Τα 47 ριμπάουντ του Ολυμπιακού έναντι των 23 του Παναθηναϊκού και οι 29-5 βολές υπέρ του Ολυμπιακού.

OLYMPIACOS PIRAEUS Coach: G. BARTZOKAS | Assistant: C. PAPPAS No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLK R PF Fls on +/- Index STARTERS 0 T. WALKUP PG 24:12 5 1-6 16 0-1 0 1-5 20 2-2 100 2 1 3 6 2 1 0 0 1 3 -1 8 14 S. VEZENKOV PF 31:14 16 6-12 50 4-7 57 2-5 40 2-2 100 2 3 5 0 3 2 1 1 2 1 6 15 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 18:46 6 2-3 66 0-0 0 2-3 66 0-0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 -4 8 33 N. MILUTINOV C 29:45 10 4-7 57 4-7 57 0-0 0 2-3 66 4 8 12 2 3 1 2 0 2 4 8 20 94 E. FOURNIER SF 31:45 20 6-16 37 4-6 66 2-10 20 6-7 85 0 3 3 5 5 0 0 0 1 5 11 12 BENCH 3 T. WARD SF 18:44 3 0-4 0 0-2 0 0-2 0 3-4 75 0 3 3 1 0 1 0 0 2 3 7 3 5 G. LARENTZAKIS SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 21 O. NETZIPOGLOU SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 25 A. PETERS PF 20:00 7 1-4 25 1-2 50 0-2 0 5-5 100 0 4 4 0 0 0 0 0 1 3 10 8 34 C. JOSEPH PG 15:48 6 3-5 60 3-4 75 0-1 0 0-0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 6 88 T. JONES C 9:46 9 2-2 100 2-2 100 0-0 0 5-6 83 2 3 5 0 1 0 0 1 4 4 -4 14 - Team / Coach - - - - - - - - - - - 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 - 10 - TEAM TOTALS - 82 25-59 42 18-31 58 7-28 25 25-29 86 16 31 47 17 16 6 3 2 16 23 10 102